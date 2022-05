Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Zin in een bruiloft en om honderd jaar terug in de tijd te gaan? Dan kun je zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur langs bij museumboerderij De Karstenhoeve in Ruinerwold. Tijdens Boerendrokte staat de hele dag in het teken van het huwelijk van de zoon van de familie Karsten met de dochter van de burgemeester. Naast de boerenbruiloft is er tijdens Boerendrokte van alles te zien rond de boerderij. Er wordt gepoetst, genaaid, gekarnd, de knechten zijn aan het werk en de negosiekerel komt langs aan de Dr. Larijweg 21. Uiteraard kun je ook wat eten zoals bloedworst, watergruwel of bruine bonen met spek.