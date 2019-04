Reestmond: 1,9 miljoen extra nodig voor omvorming

Meppel betaalt het meest: 730.000 euro. De gemeenteraad van Meppel is akkoord gegaan, onder voorwaarden.Alle sociale werkplaatsen zijn zich aan het omvormen. Wie buiten de organisatie kan werken moet daar aan de slag. Ook worden onderdelen afgestoten. Dat is kabinetsbeleid. Alleen voor mensen die een beschermde arbeidsplaats nodig hebben is nog plek bij de sociale werkplaatsen. Zo ook bij Reestmond . Daar verdwijnt de metaalafdeling en gaat de afdeling groenonderhoud naar de gemeenten. Die twee zaken hebben ernstige vertraging opgelopen. De metaalafdeling is nog niet verkocht en niet al het groenonderhoud is al overgenomen door de gemeenten. Dus zijn de kosten hoger.De gemeenteraad van Meppel gaat akkoord met het extra geld, maar Reestmond krijgt wel de opdracht van de raad om nut en noodzaak voor de gestegen kosten beter te onderbouwen. En de stijging te beperken tot een minimum.Reestmond is één van de grootste werkgevers in de regio en voert voor de gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst de Wet Sociale Werkvoorziening uit. De Wolden is uit het samenwerkingsverband gestapt . Het doel van Reestmond is mensen zo te laten ontwikkelen, waardoor voor hen de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind en de kans op een reguliere baan vergroot.