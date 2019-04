Bouw kindcentrum Hoogeveen valt 2,8 miljoen duurder uit

Dit tekort komt hoofdzakelijk door de overschrijdingen van de budgetten van Jeugdhulp (3,8 miljoen), Wet maatschappelijk ondersteuning (3 miljoen) en de bijstand (1 miljoen) zijn overschreden. Volgens het college is dit niet uniek voor Hoogeveen, maar hebben meerdere gemeentes in Nederland moeite om het sociaal domein financieel rond te krijgen."Opnieuw bleek in 2018 dat we te weinig geld hebben gekregen van het Rijk voor Jeugdhulp, bijstand en Wmo", vertelt wethouder Jan Steenbergen. "We zien sindsdien in Hoogeveen en heel Nederland een groei van het gebruik van de jeugdhulp en toenemende tekorten ten opzichte van het geld dat we voor de uitvoering krijgen. Daarom zijn we vorig jaar begonnen met de doorontwikkeling van de jeugdhulp. De vraag hierbij is hoe er beter kan worden gestuurd op preventie en op de maatschappelijke kosten."Daarnaast werd bij de inkomensregelingen negen ton minder aan rijksbijdrage ontvangen dan begroot. In de laatste maanden van 2018 vielen de uitgaven aan uitkeringen een ton hoger uit dan de begrote uitkeringskosten, ondanks een daling van het aantal bijstandsgerechtigden. Hierdoor ontstond een tekort van totaal een miljoen euro.Ook bij de Wmo ontstond een tekort van drie miljoen euro vanwege een fors lagere rijksbijdrage. Toch zijn het aantal cliënten of voorzieningen bij de Wmo niet gestegen.Ook door de noodzakelijke extra bijdrage aan de ambtelijke organisatie, de lagere parkeeropbrengsten en minder inkomsten van sportaccommodaties is het tekort in 2018 opgelopen.Daarnaast is er ruim 10 miljoen euro geïnvesteerd in 2018 door Hoogeveen. Een ruime helft van het begrote bedrag. Het meest is geïnvesteerd in de rondweg in Hollandscheveld, het asfalteringsprogramma en de aankoop van gebouwen.Investeringen in het Kindcentrum Wolfsbos en fase 2 van de herinrichting van het stadscentrum zijn doorgeschoven naar dit jaar. De gemeenteraad zal over twee weken akkoord gaan de nieuwbouw van Kindcentrum Wolfsbos, meldt Dagblad van het Noorden De bouw van het nieuwe kindcentrum gaat 2,8 miljoen euro duurder uitvallen dan de verwachte 3,6 miljoen euro. Dit bleek na de aanbesteding van het project. Oppositiepartijen VVD, PvdA, SP, GroenLinks, D66 en SGP zijn niet blij met de extra kosten.Volgens hen gaat het niet alleen om de extra kosten, maar ook om het proces. Volgens D66 ontbreekt het Hoogeveen aan een goede visie op onderwijs- en huisvesting. SP vindt dat het proces te lang heeft geduurd met te weinig regie. Ook volgens fractievoorzitter Inge Oosting van PvdA is het gevoerde proces ver beneden de maat. Om die reden dienen de partijen 9 mei een motie van treurnis in.Volgens wethouder Jan Steenbergen komen de extra kosten voor het kindcentrum vooral door gestegen materiaalkosten en de aangetrokken bouwmarkt. Door de extra kosten voor het kindcentrum, wordt geld gebruikt uit de financiële ruimte van de begrotingen van 2021 en 2022. Dit betekent dat andere scholen waarin geïnvesteerd moeten worden in de gemeente langer moeten wachten of minder geld krijgen.