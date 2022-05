Man aangehouden voor brand zwembad Schoonebeek

Een 37-jarige man uit Schoonebeek is afgelopen nacht aangehouden voor de brand bij zwembad De Slagen in zijn woonplaats. De politie onderzoekt of de verdachte ook iets te maken heeft met de vele brandjes en vernielingen die afgelopen week werden gepleegd in het dorp.

"We hebben hem niet op heterdaad kunnen betrappen, maar de man kwam afgelopen nacht in beeld tijdens een onopvallende surveillance in het dorp", vertelt een woordvoerder van de politie.

Branden en vernielingen

Schoonebeek wordt de laatste tijd geteisterd door meerdere brandjes en vernielingen. Afgelopen weekend werd brand gesticht bij het NAM-gebouw De Boô. Daarnaast waren er deze week ook brandjes aan de Burgemeester Osselaan, bij een woning aan de Sieversmaat en bij de sporthal. Daarnaast werden er ook enkele ramen ingegooid bij het zwembad.

"Voor ons was dat reden om meer te gaan surveilleren in het dorp, opvallend en onopvallend", aldus de woorvoerder. "Daarbij hebben we deze 37-jarige man nu aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Wij zijn heel benieuwd of hij betrokken is bij de eerdere incidenten, daar doen we onderzoek naar."