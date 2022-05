Opluchting in Schoonebeek na aanhouding brandverdachte

Met de aanhouding van een 37-jarige man inwoner keert de rust waarschijnlijk weer terug in Schoonebeek na een week vol vernielingen en brandjes. "Dit hield het hele dorp bezig", zegt Christian Bos, interim voorzitter van Dorpsbelangen Schoonebeek.

Het begon met ingegooide ramen bij de multifunctionele accommodatie en het zwembad in het dorp, gevolgd door brandjes. Afgelopen weekend was NAM-gebouw De Boô doelwit, daarna volgden ook de sporthal, een woning aan de Sieversmaat en afgelopen nacht zwembad De Slagen.

"Dat zorgt voor onrust in een dorp als Schoonebeek. Iedereen was ermee bezig, inwoners en ondernemers", vertelt Bos. "Social media stonden ermee vol en ook tijdens de openbare vergadering deze week van Dorpsbelangen was het een onderwerp. Dat er nu een verdachte is aangehouden zorgt voor opluchting. Hopelijk is het de dader en keert de rust hiermee terug."

Op heterdaad betrapt

Afgelopen nacht was het raak voor de politie. Kort nadat er brand werd gesticht bij de ingang van het zwembad, werd een 37-jarige inwoner van het dorp aangehouden. "We hebben hem op heterdaad kunnen betrappen, vlak nadat de brand was aangestoken. De verdachte kwam in beeld tijdens een onopvallende surveillance in het dorp", vertelt een woordvoerder van de politie.

"Al die incidenten waren reden voor ons om meer te gaan surveilleren in het dorp, opvallend en onopvallend", aldus de politiewoordvoerder. "Daarbij hebben we deze 37-jarige man nu aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Wij zijn heel benieuwd of hij betrokken is bij de eerdere incidenten, daar doen we onderzoek naar."

Gissen naar het waarom

De verdachte is dus een dorpsbewoner. "Heel vervelend dat iemand uit het dorp wordt verdacht", vindt Bos. "Het is een dorp waarin veel mensen elkaar kennen. Nu vragen we ons af wat de reden van de branden en vernielingen is. De doelwitten waren allemaal erg verschillend. Op dit moment is dat nog gissen. Dat kan alleen de dader vertellen."