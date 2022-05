Vivianne Miedema blijft Arsenal trouw en verlengt contract

VOETBAL - Vivianne Miedema heeft haar contract bij Arsenal verlengd. Het contract van de Hoogeveense topschutter liep aan het eind van het seizoen af.

De laatste weken werd er flink gespeculeerd over de toekomst van de 25-jarige spits. Haar club Arsenal heeft daar nu een einde aangemaakt door te melden dat Miedema langer in Londen blijft spelen. Tot wanneer haar nieuwe contract loopt is niet bekend.

Goalgetter

Miedema kwam in 2017 over van Bayern München. Sindsdien scoorde ze 117 doelpunten in 144 wedstrijden, afgelopen seizoen was ze goed voor 23 goals. "Ik denk dat het mooiste aan het spel is dat je samen iets opbouwt met een team en mensen om je heen waar je echt mee samen wilt zijn", zegt Miedema op de clubsite. "Dat heb ik bij Arsenal." Op haar Instagram-account vult ze aan: "Waarom weggaan als je liever blijft?"

Miedema, die in Nederland voor sc Heerenveen speelde, is topscorer allertijden van de hoogste Engelse vrouwencompetitie. In 2019 eiste met Arsenal de titel op en ze kroonde zich tweemaal tot topscorer. Ze geeft aan meer titels binnen te willen slepen met Arsenal. "Meer dan met welke club dan ook op het moment."

Strijden voor titels