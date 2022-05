Bewoners Drouwenerzand geschrokken van boa's: 'Het intimideert gigantisch'

Inmiddels is door het parkbezoek de paniek bij de bewoners wel toegeslagen. Zij willen graag op korte termijn in gesprek met het bestuur van de coöperatie, de gemeente Borger-Odoorn en andere betrokken partijen. "Wij hebben zelf de oplossing al. Het enige wat we vragen is een vrij gesprek met een goede notulist. Toestanden zoals in Erm zijn hier helemaal niet nodig. Dit park zit niet in ons hoofd. Dit park zit in ons hart", besluit Drent.