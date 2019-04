Muzieklijst Harry's Blues zondag 28 april 2019

In de ruim 45 jaar die Harry Muskee actief was in de blueswereld heeft hij veel nieuwe nummers toegevoegd aan het repertoire. Klassiekers als Window of my eyes en Somebody will know someday. Maar hij heeft ook vaak nummers van anderen gecoverd. Omdat het goeie nummers zijn die in zijn repertoire passen. Nummers van de oude generatie bluesmannen die de armoede en onderdrukking in Mississippi aan de lijve hebben meegemaakt. Muskee maakte zich het gevoel en daarmee de nummers eigen.