Ergernis over afgesloten landweggetjes in Elim

Een aantal raadsleden en de wethouder van gemeente Hoogeveen ging vandaag op bezoek in Elim. Daar zijn problemen met landweggetjes. Bewoners maken daar gebruik van, voor een aantal geldt ook het recht van overpad, maar de weggetje worden steeds vaker afgezet of zijn onbruikbaar. Dat zorgt voor frustraties in het dorp.

"Daarom hebben we de politiek vandaag uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de problemen", vertelt Willem Stoelwinder. Hij is woordvoerder van de groep verontruste bewoners. Volgens hem nemen de problemen elke jaar verder toe. "Tijd om daar verandering in te brengen."

Wijken

In Elim heten die landweggetjes wijken. Dat zijn oude watergangen waar turfvaarders gebruik van maakten. Uiteindelijk zijn die drooggelegd en ontstonden er wegen. Ze maken nu vaak deel uit van privégrond. In een deel van de gevallen geldt er recht van overpad, maar daar wordt niet altijd rekening mee gehouden.

"Nu is het zo dat bewoners de wijken steeds vaker afsluiten met bijvoorbeeld hekken", legt Stoelwinder uit. "Voor een boer is dat niet te doen, omdat hij dan grote stukken moet omrijden. Maar ook voor zorgverleners en een ambulance zijn het belangrijke wegen, om snel naar noodsituaties te rijden."

Ruzies

Volgens Stoelwinder zijn nieuwkomers in het dorp vaak niet goed op de hoogte van de situatie. "Ik denk dat ze tijdens de koop van een woning niet worden ingelicht over de geschiedenis van de wijken. Door de jaren heen verdwijnt het recht van overpad ook wel uit de notariële akte, dat is natuurlijk niet de bedoeling."

Dat kan ervoor zorgen dat eigenaren van percelen hekken en andere obstructies plaatsen op de wijken. Ruzies en onderlinge frictie zijn daar het gevolg van. "De politie zegt niets aan de situatie te kunnen doen en wijst weer naar de gemeente. Heel onduidelijk dus", aldus Stoelwinder.

Gemeente

"Sommige wijken zijn openbaar verklaard door de gemeente", zegt wethouder Derk Reneman van Hoogeveen. "Dus daar heeft de gemeente de middelen om de openbaarheid te handhaven. Maar heel veel van die wijken niet. Daar moeten mensen er toch onderling uitkomen."