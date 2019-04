Vier vragen aan de nieuwe burgemeester van Aa en Hunze

"Zeker, een aantal weken geleden wisten wij dat er twee kandidaten waren en dan hoor je gisteravond op welke plaats je staat, op één in dit geval. En dit hoor je dan een kwartier voordat de raadsvergadering begint. Dus ja, dat waren wel spannende weken. Ik voel nu ook opluchting en blijdschap.""Die vraag moet u eigenlijk aan Aa en Hunze stellen. Wat mij aan Aa en Hunze aansprak: ze zochten een informele burgemeester, iemand die op pad gaat en tussen de mensen staat. Iemand die aanwezig is. Daarnaast heeft Aa en Hunze diversiteit en is er ook ambitie. Ze zoeken iemand die vooruitstrevend is. Daar houd ik van, dat past ook bij mij. En toen ik dat allemaal las, dacht ik: ik ga proberen om deze kans te grijpen.""In Appingedam speelt heel veel rondom het aardbevingsgebeuren. Je zit daar in de kern van het aardbevingsgebied. De belangrijkste les die ik daar geleerd heb, is dat je allereerst moet gaan luisteren. Je moet zeer goed luisteren naar wat er speelt, naar wat de mensen beweegt en eventueel hoe je mensen bij elkaar kan brengen. Want dat is, denk ik, het belangrijkste op dit moment. Hoe zorg je ervoor dat mensen weer door één deur kunnen, hoe zorg je ervoor dat mensen weer in gesprek raken met elkaar. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar ik denk wel dat daar een taak ligt voor de gemeente.""In Aa en Hunze spelen vergrijzing, ontgroening en leefbaarheid ook een rol. Maar een economische stimulans speelt ook; een wens om mee te gaan in de vaart der volkeren, zou je kunnen zeggen. Ik denk ook dat je na de installatie op 12 september ruim de tijd moet nemen om de gemeente goed te leren kennen. En dan vooral kijken op welke plek de burgemeester een toevoegde waarde kan zijn, naast de wethouders."