Het Drentse Landschap overweegt toch aangifte vanwege kapot hunebed

Zo'n steen valt er niet zomaar af en dus wordt er mogelijk aangifte gedaan. "Het is ook goed om het op die manier vast te leggen", zegt Bezuijen. "Maar ik denk wel dat het lastig is om de oorzaak te achterhalen."Bezuijen heeft geen idee wat er precies is gebeurd . "Het is wel een steen die in het verleden al eens gerestaureerd is, maar dit is wel een verrassing." Kan het hunebed beschadigd zijn geraakt omdat er iemand op geklommen is? Misschien. "In principe moeten de stenen niet zomaar los komen te zitten. Ze moeten daar wel tegen kunnen."Bezuijen voelt er nog altijd weinig voor om actieve maatregelen te nemen rond hunebedden, zoals het plaatsen van bijvoorbeeld touwen. Anderhalf jaar geleden opperde toenmalig Hunebedcentrum-directeur Hein Klompmaker om een touw om het hunebed in Borger te spannen. Het Drentse Landschap was en is daar nog altijd geen voorstander van. "Het zijn monumenten en die willen we graag open houden zodat mensen ze kunnen zien."Wel werd er afgelopen augustus een verbodsbord bij het hunebed in Borger onthuld. De campagne daaromheen lijkt aan te slaan. "Het gaat hier om grafmonumenten, geen speelobjecten. Dat verbodsbord heeft veel publiciteit gekregen en heeft ook wel resultaat gehad. Maar fysiek een hunebed afschermen vinden wij te ver gaan."En dus zijn schades niet altijd te voorkomen. "Je doet je uiterste best", legt Bezuijen uit. "Wij hebben de opdracht om de monumenten te beschermen, dus het is nooit leuk als zoiets gebeurt." Het Drentse Landschap gaat in overleg met deskundigen om te kijken hoe het hunebed gerepareerd kan worden.