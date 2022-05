18 miljoen voor oppepper binnenstad Emmen en fietsroutes centrum

Een deel van het geld wordt verder in een ontwikkelfonds gestopt. Dit potje is bedoeld voor het verhuizen van winkels of de transformatie van winkels naar woonruimte. Minder winkelmeters maar wel met behoud van levendigheid, aldus Boonstra. Hij wijst daarbij naar de omgeving van de Dalipassage en de Kleepassage. "Een desolate omgeving", zo bestempelt hij het. "Dat moet je niet willen."

Boonstra snapt dat er wat haken en ogen zitten aan de uitvoering van het plan. De gemeente is van plan om deze projecten in de komende drie tot vier jaar uit te voeren. De prijsstijgingen in de bouwmarkt kunnen daarbij nog roet in het eten gooien. "Hebben we alle materialen en menskracht voorhanden? Dat is even spannend."