Stelling: Ik tank meteen als het brandstoflampje brandt

Het gerechtshof bepaalde namelijk dat dit een 'noodgeval' is. Dijkstra wil dat dit gaat veranderen. Want mensen worden gewaarschuwd als de brandstof bijna op is, en dus is het volgens Dijkstra nalatigheid.Doorrijden tot de laatste druppel is volgens de ANWB ook niet goed voor de auto. Zo zit er in het laatste beetje brandstof meer vuil en is dat weer schadelijk voor de auto.Neem jij gelijk de afslag naar het tankstation als het lampje van de reservetank gaat branden, of rijd je nog even door? Reageer op onze stelling.