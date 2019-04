Bloeiende bermen: goed voor insecten én voor de bestrijding van de eikenprocessierups

"Veel mensen realiseren zich niet wat de functie van een berm is", zegt Mariken Hornman van IVN Westerveld. "Het zijn echte verbindingszones voor bijen, vlinders en andere insecten. Dat zien we hier in Westerveld heel goed met drie Natura 2000-gebieden in de buurt."Om nut en noodzaak van een goed ecologisch beheerde berm te laten zien, houdt IVN Westerveld de korte cursus Natuur in de berm. Iedereen die interesse heeft is welkom om zich aan te melden voor de twee lezingen (op 13 en 20 mei) en een excursie (op 25 mei).Een gevarieerde berm heeft ook een groot voordeel voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Kort gezegd zit het zo: hoe meer diversiteit, hoe minder last van de eikenprocessierups. Silvia Hellingman uit Wapserveen geeft tijdens de cursus een lezing hierover. Ze verricht al jaren onderzoek hiernaar en toont dan de eerste onderzoeksresultaten.De behaarde rups van een nachtvlinder komt op veel eikenbomen voor. De haren van de rups veroorzaken na aanraking klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan luchtwegen en ogen. Dit jaar zullen er meer rupsen zijn dan vorig jaar."Vorig jaar was het warm met weinig wind. De vlinders van de eikenprocessierups hebben de eitjes goed kunnen afzetten. Ook hebben ze grotere afstanden kunnen vliegen om nog meer eitjes af te zetten," legt Ad van Bruggen van Biocontrole uit. Samen met Landschapsbeheer Drenthe en boomverzorging Roel Timmerman beheren ze een eikenprocessiestation in Diever. Dat is een plek waar ze de rupsen kweken zodat ze geobserveerd kunnen worden.