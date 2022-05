Zwijnendrijver Bram is 'Dog of Fame 2022'

Jachthond Bram is verkozen tot Dog of Fame 2022. De eretitel voor honden die een bijzondere prestatie verrichten wordt jaarlijks uitgereikt door Stichting Hondenspeeltuin Midden-Drenthe. Vanmiddag is Bram onderscheiden voor zijn rol bij het vangen van hangbuikzwijntjes in het Kuinderbos in Flevoland.

Begin dit jaar werden er vier hangbuikzwijntjes gedumpt in het grootste bos van Flevoland in de Noodoostpolder. Al snel werd een van de zwijntjes gevangen, maar de andere drie wisten telkens te ontkomen. De boswachter had zich al neergelegd bij het feit dat het drietal niet meer gevangen zou worden.

Met alle gevolgen van dien, de zwijntjes horen niet in het wild thuis en dragen mogelijk ziektes die ze op bijvoorbeeld reeën kunnen overdragen. Dankzij Bram werden de zwijnen alsnog gevangen.

Oude hut

Een wandelaar ving een glimp op van de zwijntjes, waarna boswachter Bart Smit werd opgetrommeld. Samen met zijn diensthond Bram, een ceský fousek, ging hij op pad. De hangbuikzwijntjes werden gelokaliseerd, ze verborgen zich onder een oude hut zo bleek onder andere uit beelden van een warmtecamera. De dieren lieten zich echter niet lokken met voer. Daarop was het de beurt aan Bram. De jachthond wist de zwijntjes een voor een onder de oude hut vandaan te drijven. Inmiddels hebben de zwijntjes een goed onderkomen gevonden.