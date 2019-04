Ondernemen in Drenthe: Nijstad moet nieuwe hotspot van Hoogeveen worden

Projectontwikkelaar Bert Zuidema is trots op wat er inmiddels gerealiseerd is. Hij kocht de voormalige zandwinplas privé en maakte een plan. Zuidema vertelt er over in Ondernemen in Drenthe.Het is een miljoeneninvestering met een strand, een paviljoen, villa's langs de waterkant en straks ook een bungalowpark met honderd vakantiehuisjes. Een deel drijft in het water.Sinds de deuren van het paviljoen open zijn gegaan, komen er al mensen. En dat terwijl de officiële opening nog moet komen. De eerste zwemmende kinderen zijn al gesignaleerd. Alhoewel, verder dan pootje baden komt het niet. "Het water is zo'n 9 graden."Zuidema is als bedrijf zo'n twintig jaar bezig geweest met het winnen van zand op die plek. "In die jaren heb ik eigenlijk nooit nagedacht over wat we ermee moeten als we stoppen met het winnen van zand. Dat kwam pas in 2013 toen iemand mij vroeg of het niet wat was om het te ontwikkelen. Ja, en dan begint het proces pas echt."Burgemeester Karel Loohuis van de gemeente Hoogeveen is blij met de ontwikkeling. "Als je dit ziet en de mensen hoort die hier geweest zijn, dan is dit een schot in de roos."Ook de brancheorganisaties van recreatieondernemers, RECRON, ziet het plan Nijstad wel zitten, zegt regiomanager Petra Ellens. "Het is een aanvulling op het bestaande product en als je je weet te onderscheiden dan juichen we dat alleen maar toe."Zonder de bouw van woningen was het plan niet mogelijk, aldus Zuidema. "De veertien kavels maken het mogelijk om het geheel te ontwikkelen. Iedereen mag zelf weten wat je erop bouwt. Vorige week zei iemand tegen mij dat hij zich op Ibiza waande. Het is een beetje on-Drents."Niet dat de nieuwe bewoners een motorboot voor de deur neer kunnen leggen, stelt Zuidema. "Het mag alleen elektrisch of met peddels."Voor de gemeente Hoogeveen was het nog wel even puzzelen. Vlak bij de plas ligt een gaswinlocatie en lopen er hoogspanningsleidingen. Maar ze zijn er met Zuidema uitgekomen. En burgemeester Loohuis is blij met de ontwikkeling. "Het is wel mooi dat er ondernemers zijn die dit ontwikkelen. Die moet je koesteren. Er zijn er in Drenthe te weinig die hun nek durven uit te steken."Het paviljoen wordt verpacht. In het gebouw is ook een sportschool gevestigd. Op het terrein is van alles te vinden voor outdoor-sportactiviteiten. Straks kan je met een kano of fluisterboot het water op.Naast Nijstad ligt ook een tweede plas. Daar zijn plannen om ook woningen te bouwen. Zestien in totaal, veertien woningen komen op het water en drijven.Hoogeveen staat niet bekend als toeristische gemeente. Maar daar volgens Loohuis verandering in komen. "Met de voorzieningen wordt het alleen maar beter. We hebben vakantieparken, campings en recreatiegebied Schoonhoven. Het is niet het eerste waar je aan denkt bij Hoogeveen. We hebben inmiddels zelf recreatie- en toerismebeleid. Maar we moeten het vooral van dagjesmensen hebben."Maar zou Nijstad niet een nieuwe naam moeten krijgen? Iets als Hoogeveen Beach? Net als Amsterdam Beach. Volgens Petra Ellens van de Recron klink het wel prachtig. "Het mooie is wel dat je een bepaalde beleving in een naam kan stoppen. Er zijn hier ook buitensportmogelijkheden. Die zou je ook meer kunnen benadrukken."Burgemeester Loohuis ziet het ook wel zitten. "Laatst was ik hier bij een vereniging en werd ik geïnspireerd door de plek. Ik heb er 'Home by the Sea' van Genesis van gemaakt." Bert Zuidema ziet de naam wel zitten. "Maar we maken ook een amfitheater en er komt een duikschool. Dus er is meer."Ondernemen in Drenthe is te zien TV Drenthe, na het regionale nieuws. En anders bekijk je de aflevering hier online.