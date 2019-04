Drentse lintjesregen: deze mensen kregen een lintje in jouw gemeente

In de gemeente De Wolden zijn vandaag vijf lintjes uitgereikt.uit Zuidwolde mag zichzelf Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Gehrke was onder meer jarenlang bestuurslid bij de Vereniging van Griffiers en bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Tegenwoordig is ze ook actief bij de Griffierskring Drenthe.uit Zuidwolde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bruins is sinds 1972 actief als vrijwilliger bij veel verschillende verenigingen, zoals piratenkoor 't Zwarte Gat en de Midwinterhoorngroep De Ekelbloazers.uit Koekange krijgt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Buiter is al meer dan dertig jaar organist bij de kerk in Koekange. Bij diezelfde kerk is hij ook ruim twintig jaar kerkrentmeester.uit Koekange is ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Seegers is sinds 1977 actief bij voetbalvereniging Vitesse '63. Daarnaast doet hij ook vrijwilligerswerk voor onder meer de braderie.uit Ruinerwold wordt ook onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Omdat hij op vakantie is krijgt hij zijn lintje op een later moment. Westert is, net als Hendrik Seegers, actief bij voetbalvereniging Vitesse '63. Sinds 1995 vervult hij daar verschillende functies. Ook is hij actief bij verschillende zorginstellingen.In de gemeente Meppel zijn er vijftien lintjes uitgereikt. Zo kregen de leden van het klusteam PKN allemaal een lintje.is op 25 december 2018 overleden. Het besluit voor een Koninklijke Onderscheiding was voor zijn overlijden al genomen. De weduwe van Frens Klooster neemt vandaag de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau in ontvangst. Klooster was lid van het klusteam PKN. Alle leden van het klusteam krijgen vandaag een lintje. Daarnaast heeft Klooster zich ingezet voor de samenleving in Meppel en was hij actief vrijwilliger.is op 4 maart van dit jaar overleden. De Wolde was ook lid van het klusteam van PKN. Zijn vrouw neemt het lintje in ontvangst voor haar overleden man. Naast het klusteam zette De Wolde zich sinds 1992 in voor de Protestantse gemeente en bracht hij wekelijks maaltijden rond tafeltje dekje.ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bron was lid van het schoolbestuur van de christelijke basisschool De Wel in Nijeveen. Daarnaast was hij actief bij de dorpsvereniging Nijeveen.krijgt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 2014 is Van den Dolder actief in het bestuur van de Stichting Meppeler Muziekfestival. Den Dolder zet zich in om het spelen van muziek in Meppel te bevorderen.is lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast verschillende functies bij de Korfvalvereniging DOS'46 in Nijeveen zet zij zich in voor de agrarische dorpsgemeenschap. En is zij nauw betrokken bij het verenigingsleven in het dorp Nijeveen.is lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1992 is Rijkeboer vrijwilliger bij de Protestantse gemeenschap in Meppel. Door de jaren heen heeft hij meerdere werkzaamheden gedaan voor meerdere kerken.is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 2010 zet hij zich in voor natuurmonumenten in het natuurgebied De Wieden. Zo onderhoudt Kok de eendenkooien. Ook is Kok penningmeester van stichting 'Ereschuld en Dankbaarheid'. Op internationaal niveau zette Kok zich in op het gebied van rolstoeltennis.krijgt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Huisman was onder actief voor de Partij van de Arbeid. Eerst in de fractie en later als raadslid in de gemeenteraad van Meppel. Vooral de positie van ouderen had haar aandacht.ontvangt eveneens de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Krijnen is onder meer dertig jaar actief geweest als vrijwilliger bij de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid in Meppel. Sinds de kerk in 2016 is gefuseerd zit Krijnen in het bestuur.is Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 1989, na de val van het communisme in Roemenië, werd het plan opgevat om hulptransport vanuit Meppel naar het land te organiseren. De heer Regelink was vanaf het begin betrokken bij de organisatie en deed de PR zaken. Sinds 2006 is hij vrijwilliger bij de Meppeler IJsclub.ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1985 is hij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Meppel. Hij heeft door de jaren heen voor meerdere kerken verschillende werkzaamheden gedaan. Hij was van 2002 tot 2017 lid van het college van kerkrentmeesters.ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Reijnen is vanaf 2002 actief als vrijwilligster bij de Zorgroep Noorderboog in Meppel. Van 2003 tot en met 2018 is zij vrijwilligster geweest bij inloophuis en werkprojecten Meppel.is ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze krijgt deze onder meer opgespeld vanwege haar verdiensten bij eXplore BV, waar zij nog steeds actief is. Ook is ij sinds 2009 vrijwilligster en gastdame bij het Diaconessenhuis van de Isala.is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is van 2008 tot 2016 voorzitter geweest van de Handelsvereniging Nijeveen. Hij is betrokken bij het werkgeversplatform Meppel-Staphorst. En sloot zich aan bij de logeerkring Drenthe. Ruim 10 jaar is Faber lid van de raad van advies van scholengemeenschap Deltion College Zwolle.is Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Haasjes is onder andere vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in Meppel. Hij zit in een klusploeg die samen diverse projecten oppakken. Het herstellen van de klokkenstoel was de eerste grote klus. Ook is hij coördinator van alle schoonmaakwerkzaamheden van de kerk.uit Koekange is sinds vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt zijn lintje in Meppel, als onderdeel van een grotere groep vrijwilligers. Moeke is als vrijwilliger ook vooral actief (geweest) in Meppel. Zo was hij onder meer secretaris bij een christelijke muziekvereniging en was hij koster.Vier inwoners van de gemeente Coevorden krijgen vandaag een lintje.is sinds vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wesselink-Schoemakers zet zich in op muzikaal gebied. Zo is ze sinds de jaren '70 als organist verbonden aan de Protestantse gemeente in Schoonebeek. Daarnaast is ze 50 jaar muzikant bij de muziekvereniging de Bazuin.is lid in de Orde van Oranje-Nassau. Elfrink-Van der Veen is sinds 2004 vrijwilliger bij Fibromyalgie en Samenleving. Ook bedacht ze de cursus Fibromyalgie. Daarnaast is ze coördinator van de provincie Drenthe. Ze organiseert diverse activiteiten en geeft als ervaringsdeskundige voorlichting.krijgt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding onder andere voor zijn werkzaamheden bij de Hervormde Kerk in Sleen. Dit doet hij al sinds 1995.is vanaf vandaag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al jaren in voor de vereniging Wereldkinderen voor de regio Drenthe. Zo zette hij een project op om kinderen op de Filipijnen naar school te laten gaan.In de gemeente Hoogeveen zijn vandaag zestien van de 86 lintjes uitgereikt.krijgt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Guichelaar heeft van 2010-2018 24 uur per dag intensive mantelzorg en gegeven aan zijn wijlen echtgenote mevrouw Guichelaar. Ook was hij onder meer ouderling en voorzitter van de kerkenraad bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Noordscheschut. Dit deed hij van 1969 tot 1997.krijgt ook de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tot op de dag van vandaag is de heer Steenbergen vrijwilliger bij EHBO-Hoogeveen. Ook is hij sinds 2006 actief als vrijwilliger bij De Tamboer.krijgt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1998 tot heden is de heer Uiterwijk Winkel in meerdere functies een actief vrijwilliger bij de Stichting Ronde van Drenthe. Ook is hij onder andere vrijwilliger bij de Vereniging van Eigenaren Marilenehof Hoogeveen.ontvangt haar onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar betrokkenheid bij de Nederlands Hervormde Gemeente, waar zij sinds 1975 bij betrokken is.uit Nieuweroord is sinds vandaag ook Lid in de Orde van Oranje Nassau. Kroezen is vanaf 1992 lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van Dorpshuis 'De Vuurkorf'. Van 2004 tot 2016 is hij als penningmeester actief geweest als penningmeester bij de voetbalvereniging Noordscheschut.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hijheeft zich van 2005 tot 2018 ingezet als vrijwilliger en bestuurslid ingezet voor Veilig Verkeer Nederland afdeling Hoogeveen (VVN). Ook was hij hier van 1989 tot 2017 penningmeester.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Bik is vanaf 2013 vrijwilliger bij het Huus van de Taol. Ook was zij sinds de oprichting in 2007 tot 2018 bij Roeivereniging HRV De Compagnie in Hoogeveen.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 2004 vrijwilliger bij Treant Zorggroep Care, Weidesteyn. Ook is hij vanaf 2012 tot op de dag van vandaag vrijwilliger bij woon- en zorgcentrum De Westerkim.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Brand is van 1968 tot heden betrokken bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in Hoogeveen. Hij heeft als ouderling gediend in de kerkenraad en was daarnaast ook actief als waarnemend scriba, kerkenraadsverslaggever en waarnemend preses van de kerkenraad.krijgt ook de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1998 is zij vrijwilligster bij de Wereldwinkel in Hoogeveen. En 38 jaar lang is ze betrokken lid van de christelijke vrouwenvereniging Passage.is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer van Oorschot heeft van 1991-2017 binnen de Show and Marching Band Jubal Zwolle diverse functies bekleed. Ook is hij van 2009 tot heden secretaris en penningmeester van het landelijk bestuur Algemene Waterschapspartij.uit Hoogeveen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Kip is sinds 1988 vrijwilliger bij de Veiligheidsregio Drenthe. Daarnaast is hij onder meer betrokken bij volleybalvereniging Olhaco en het Toon Hermans Huis Drenthe.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Brink is vanaf 1971 betrokken bij de Christelijk Gereformeerde Kerk Hoogeveen. Vanaf 2003 tot heden is hij betrokken bij Treant Zorggroep vrijwilliger bij de zorglocaties Weidesteijn, Olden Kinholt en Bilderdijk.uit Hoogeveen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Brink-Loonstra was van mei 1976-mei 1979 contactpersoon bij de Gereformeerde Kerk Hoogeveen. Daarnaast is mevrouw Loonstra sinds 1999 actief als vrijwilligster bij Treant Zorggroep.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vanaf 2001 tot nu actief bij Stichting Boekbindcentrum De Hummelhoeve. Ook is hij onder andere lange tijd betrokken bij de Christelijk gereformeerde Kerk in Hoogeveen.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook zij is sinds 2001 actief bij Stichting Boekbindcentrum De Hummelhoeve en is zij vrijwilligster bij de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hoogeveen.In de gemeente Tynaarlo zijn negen lintjes uitgereikt.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Huizinga is sinds 1983 koster van de Gereformeerde Gemeente Groningen. Van 1984 tot 2015 maakte hij deel uit van de financiële commissie van Christelijke woningstichting Patrimonium en van 1992 tot 1996 was hij penningmeester van de Reformatorische school De Zaaier in Groningen.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is onder mee vrijwilligster bij een vakantiebureau in Doorn, verpleeghuis Dignis en is zij gastvrouw bij de Meent.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1979 is de heer Lugtenborg koorlid en vrijwilliger van de Christelijke Zuidlaarder mannenkoor en helpt mee bij het inzamelen van oud papier voor de vereniging. Vanaf 1980 tot heden zet hij zich in voor de diverse activiteiten ten behoeve van de Laarkerk.ontvangt de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1996 tot 2003 was de heer Van der Woude als vrijwilliger betrokken bij de Groningen Opera en Operettevereniging (GOOV). Daarnaast was hij onder meer van 2000 tot 2005 vrijwilliger bij het 5 mei comité Groningen.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Vos is sinds vele jaren betrokken bij verschillende organisaties als vrijwilliger. Zo is hij van 1980 tot 1993 lid geweest van Drumcorps De Woldroffels Steenwijkerwold. Ook is hij medeverantwoordelijk voor de oprichting van pop- en theaterkoor DWARZZ.mag zich sinds vandaag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Munting zat van 1998 tot 2017 in de Beroepscommissie District Noord Amateurs KNVB. Verder is hij sinds 2006 tot nu actief bij Stichting Leergeld Groningen en sinds 2012 tot nu bij Stichting Meld Misdaad Anoniem.uit Eelde ontvangt de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontvangt de onderscheiding onder meer vanwege zijn inzit bij Vereniging Groninger Museum Salon en KNVRO reserve officieren vereniging.is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1980 tot 2017 werkzaam als cardioloog bij het UMCG, en van 2002 tot nu is hij actief bij International Neuromodulation Society.uit Eelderwolde is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Penninga is tot op heden in dienst bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Gevangenismuseum in Veenhuizen, is ambassadeur Stichting Nationaal, en is vrijwilliger bij Stichting Kids United en Stichting Walk for Life Groningen.In Assen werden vandaag twee lintjes uitgereikt.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Rhee-Staal is sinds 1990 actief als vrijwilliger in woonservicecentrum De Slingeborgh. Zo helpt ze bijvoorbeeld mee met het serveren van de maaltijden. Ook helpt ze ieder jaar mee met het kerstdiner en de barbecue.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Naast dat hij eigenaar is van groencentrum Arbo is hij ook actief als vrijwilliger. Arends wordt gezien als ambassadeur voor het hoveniersvak. Jarenlang zat hij op de trekker om tijdens het bloemencorso in Eelde de praalwagen door de Eelder straten te sturen.In Emmen zijn vandaag vijftien mensen koninklijk onderscheiden. De gemeente Emmen heeft niet laten weten wie welke rang heeft gekregen.uit Nieuw-Amsterdam is sinds de jaren '70 actief als vrijwilliger. Zo is hij onder meer organist en voorzitter van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Nieuw-Amsterdam/Veenoord en omstreken. Ook zet hij zich in voor de stichting Welzijn Nieuw-Amsterdam en omstreken en was hij betrokken bij toneelgroep 't Aol Volk in Emmen.is onderscheiden voor zijn vrijwilligerswerk bij de Parochie Maria Hertogin van Drenthe in Emmer-Compascuum. Hij is onder meer koster en is hij lid van de financiële commissie en de parochieraad. Verder is hij actief voor het 4 mei-comité in Emmer-Compascuum.uit Nieuw-Dordrecht kreeg vandaag een onderscheiding voor zijn inzet voor Werkgroep Chaos in de Venen. Ook is hij actief bij de Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht en zette hij zich in het verleden in voor de gymnastiekvereniging in het dorp.uit Nieuw-Amsterdam kreeg een koninklijke onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk voor Stichting Europa Kinderhulp. Elk jaar is ze betrokken bij de organisatie van een zomervakantie in Nederland voor vijftienhonderd kinderen, die onder meer in armoede leven.is sinds 1970 actief als lid van het EHBO-team in Weiteveen. Ook is hij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Schoonebeek en bij 't Aol Volk in Emmen. Voor die werkzaamheden is hij vandaag onderscheiden.is, net als haar man, onderscheiden. Ze is sinds de jaren '80 vrijwilliger bij het Rode Kruis en bij de Protestantse Gemeente Schoonebeek.uit Veenoord mag zichzelf vandaag ook een lintjesdrager noemen. Hij is onder meer vrijwilliger bij Stichting Natuurbad Zandpol in Emmen, Toneelgroep WINIVE in NIeuw-Amsterdam en bij FC Emmen.uit Roswinkel is al meer dan veertig jaar actief als vrijwilliger bij de Grenzland-Carneval-Verein Rütenbrock e.V. in Duitsland. Ook is hij sinds 1976 betrokken bij Voetbalvereniging Sportclub Roswinkel. Sinds 2013 zet hij zich ook als penningmeester in voor het Meimarkt Comité Roswinkel.uit Emmen kreeg vandaag een lintje voor zijn vrijwilligerswerk in de luchtvaart. Hij was jarenlang penningmeester en voorzitter van de afdeling Gemotoriseerd Vliegen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Tegenwoordig is hij ook actief bij de Stichting Luchthaven Hoogeveen en en bij de Ultralight Vliegvereniging Westerwolde in Vledderveen.uit Emmer-Compascuum kreeg een onderscheiding voor hij vrijwilligerswerk bij stichting de Zonnebloem in het dorp. Ook was ze vrijwilliger bij Stichting Vakantievreugd, die reizen organiseert met mensen met een verstandelijke beperking.uit Emmen kreeg een lintje omdat ze actief was en is bij de Monseigneur Bekkerschool, Volksgroep de Cuftdansers en De Goede Herder Parochie in Emmen.uit Schoonebeek is sinds eind jaren '70 actief voor de Protestantse Gemeente Schoonebeek. Ook is hij betrokken bij het Rode Kruis in Zuidoost-Drenthe. Voor onder meer die werkzaamheden is hij vandaag onderscheiden.uit Emmen kreeg vandaag een lintje omdat ze sinds 1993 hulpgoederen inzamelt voor Roemenië. Een paar keer per jaar gaat ze daarheen om de spullen te bezorgen.uit Emmen kreeg ook een onderscheiding voor het vrijwilligerswerk dat hij samen met zijn vrouw doet voor Roemenië. Daarnaast is hij sinds 1958 organist bij de Baptistengemeente in Emmen en sinds 1993 is hij dirigent en pianist bij zangkoor De Lofstem.uit Emmen kreeg vandaag een onderscheiding omdat ze zich al jarenlang inzet als vrijwilliger bij de Zwem- en Waterpoloclub De Kikker. Bovendien is ze actief bij de Protestantse Gemeenschap De Grote Kerk.In de gemeente Aa en Hunze krijgen vier mensen vandaag een lintje.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tahalele zet zich in voor de voetbalvereniging Rolderboys en de handbalvereniging Unitas in Rolde en is vrijwilliger van de Oranje Vereniging van Rolde.is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Delicaat houdt zich bezig met toneel. Zo is hij toneelspeler en adviseur bij de Etstoel in Anloo en vicevoorzitter van Stichting PeerGroup, een theatergroep die locatietheater ontwerpt. Daarnaast zet delicaat zich als vrijwilliger op verschillende manieren in.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Lanting was 29 jaar vrijwilliger bij de Stichting Wieler Promotion Oostermoer. Sinds 1989 is hij ook vrijwilliger bij de Toerfietsclub Gieten. Daarnaast is Lanting verkeersregelaar en kennen ze hem bij het verpleeghuis Dekelhem als vrijwilliger. Hij verzorgt de dieren op de dierenweide.is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Als vrijwilliger zet ze zich bij verschillende activiteiten in Annen in. Bijvoorbeeld bij de sport- en spelweek, de Jeugdtheaterwerkplaats Aa en Hunze Actief en Stichting Commissie Dorpsbelangen.In de gemeente Midden-Drenthe zijn twee lintjes uitgereikt.uit Westerbork is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar vele vrijwilligersactiviteiten, waarbij het zwaartepunt ligt op het gebied van sport. Ze wordt door de gemeente geroemd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Zo was mevrouw Wijnbergen – Raadtgever Jraen vrijwilligers bij het Museum van Papierknipkunst in Westerbork. Daarnaast is ze nog steeds vrijwilliger bij Volleybalvereniging Quinto en bestuurslid van de Tennisclub Westerbok.uit Beilen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij wordt door de gemeente gekwalificeerd als ““iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Zo was Groote jarenlang instructeur, trainer en hondengeleider bij Stichting Reddingshonden RHWW in Duiven. Ook is hij mede-oprichter en voorzitter van Reddingshonden Sirius in Beilen. Hij traint hiervoor honden en is 24 uur per dag bereikbaar voor politie en particulieren.In de gemeente Westerveld hebben zes mensen een lintje gekregen.uit Havelte is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is al vanaf 1952 actief als bestuurslid en elftalleider bij V.V. Havelte. Ook is hij bestuurslid en inmiddels erelid van muziekvereniging De Bosnimf in Havelte. Tevens is de heer Everts wedstrijdleider bij biljartvereniging ‘De Veldkei.uit Havelte heeft ook een lintje gekregen. Zij is al ruim 30 jaar vrijwilliger bij de Vrouwen van Nu. Daarnaast is 25 jaar vrijwilliger bij het Zorgcollectief Zuidwest Drenthe. Daar begeleidt ze dagactiviteiten. Ook is mevrouw Hessels – Stellink 12 jaar diaken bij de Protestantse gemeente Havelte en activiteitenbegeleider bij het Rode Kruis., ook uit Havelte, heeft een lintje gekregen voor het vele vrijwilligerswerk dat hij doet. Zo is de heer Manden 40 jaar vrijwilliger geweest bij de Stichting Volksfeest Havelte, 15 jaar marktmeester geweest van de Stichting Brinkactiviteiten Havelte en 15 jaar vrijwilliger geweest bij Zwemclub Nijeveen. Daarnaast is Manden 20 jaar vrijwilliger geweest bij de brandweer in Havelte.uit Diever heeft een lintje gekregen omdat hij al sinds 1987 vrijwilliger is bij de Toneelvereniging Diever. Daarnaast is Jans Tabak nog steeds bestuurslid bij de begrafenisvereniging en de historische vereniging in Diever. Ook is Tabak actief bij de Drentse Fiets4daagse en als vrijwilliger werkzaam bij het woonzorgcentrum De Weyert.De heer van Tarel uit Wateren is ook onderscheiden met een lintje. Hij is sinds 1973 vrijwilliger bij volleybalvereniging Ecare/Apollo 8. Daarnaast is hij scheidsrechter bij de Nederlandse Volleybal Bond. Tevens is Van Tarel vrijwilliger bij Vogelwacht Uffelte en Wildlands Emmen.Ook zijn vrouw,, kreeg een lintje voor haar werkzaamheden. Zo is mevrouw Van Tarel vrijwilliger bij dezelfde volleybalvereniging als haar man. En daarnaast is ze ook lid van het Oranjecomite in Borne, vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland en teamcaptain bij de Stichting Sport en Transplantatie.uit Havelte kreeg een lintje omdat ze al bijna 50 jaar actief lid is bij de Vrouwen van Nu in Havelte. Daarvan is ze al 10 jaar bestuurslid. Tevens is mevrouw de Vink – Niewold vanaf eind jaren ’70 actief voor Gemeentebelangen. Voor deze partij heeft ze ook bijna 10 jaar in de gemeenteraad gezeten.In Noordenveld zijn vandaag vijf lintjes uitgereikt.was ruim 30 jaar lang vrijwilliger en bestuurslid bij Omni-sportvereniging DIO in Oosterwolde. Daarnaast leidt de heer Keun, 83 jaar, nog steeds mensen rond in de Margarethakerk in Norg. Ook is hij bestuurslid van de herensociëteit Ona in Norg.is al 20 jaar actief als vrijwilliger voor Staatsbosbeheer, daar verzorgt hij de personeelsadministratie. De heer Tibben wordt omgeschreven als een geliefd persoon met een groot gevoel voor humor. Ook is Jan Tibben al 15 jaar vrijwilliger voor Welzijn in Noordenveld.is vanaf de oprichting van de belangenvereniging Buurtschap Altena al vrijwilliger en sinds 1983 ook bestuurslid. Daarnaast staat ze al 40 jaar voor alle ouders in Altena die even oppas zoeken voor hun kinderen als het nodig is. Sinds 2011 begeleidt mevrouw Van der Veen ook gehandicapten bij het zwemen in Roden.heeft veel gedaan voor voetbalvereniging ONR in Roden. Zo bezorgt hij nog steeds de raambiljetten van het eerste elftal bij de ondernemers in Roden. Ook bezorg hij sinds 1988 het evangelisatieblad de ‘Elizabeth Bode’ bij mensen die niet meer in staat zijn om naar de kerk te gaan. Ook is de heer Jongsma actief lid van de volkstuinvereniging ‘De vrije tijd tuinders’ in Roden.is al vanaf 1993 dirigent van shantykoor ‘de Landrotten’. Het koor heeft als repertoire Shantymuziek, zeemansliederen, Ierse pub-songs en regionale streekmuziek. Naast het leiden van het koor heeft Barend Boon als dirigent alle bestuursvergaderingen (in de avonduren) meegemaakt. Vanaf 2003 is de heer Boon ook dirigent van het Shantykoor ‘The Shipmates’. Dit is een koor van mannen met een verstandelijke beperking.In Borger-Odoorn worden twee koninklijke onderscheidingen uitgereikt.ontvangt de onderscheiding voor Lid in de Orde van Oranje Nassau. Borger was het eerste lid van de Motorvliegvereniging Hoogeveen. Hij werd ook direct vrijwilliger voor de vereniging. Dis is 31 jaar geleden. Hij was 16 jaar lang actief als vrijwilliger. Ondanks zijn drukke werkzaamheden als tandarts doet hij veel voor de luchtsport.is ook Lid in de Orde van Oranje Nassau. In wijkcentrum Paasbergen in Odoorn is ze een bekend gezicht. Zestien jaar lang is ze hier actief geweest als vrijwilliger. Sinds 1995 is ze ook vrijwilliger bij het dorpshuis Ons Dorpshuis In Valthe. Daarnaast is ze accordeonist.Ook in Overijssel is een Drent onderscheiden. Het gaat om mevrouwuit Nijeveen. Zij is al 40 jaar bestuurslid, waarvan 30 jaar penningmeester, van de korfbalvereniging Samen Een in Giethoorn. Daarnaast was ze ook trainer en begeleidde ze jeugd bij wedstrijden.