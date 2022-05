Asielzoekers in Expo Assen zien af van hongerstaking

Vooralsnog zijn er geen asielzoekers in hongerstaking gegaan in de Expo Assen. Dat dreigde vandaag te gaan gebeuren omdat ze de situatie in de evenementenhal niet humaan vinden.

Een groep van zo'n zestig asielzoekers ging gisteren al in protest. De Expo Assen is een tijdelijke locatie, maar door het gebrek aan opvanglocaties is de opvang verlengd tot eind augustus. Volgens de asielzoekers zijn de faciliteiten niet goed genoeg voor zo'n lang verblijf. Daarnaast zet de lange wachttijd voordat hun zaak wordt bekeken kwaad bloed.

Situatie rustiger

Enkele asielzoekers dreigden vandaag tot een hongerstaking over te gaan, maar zover is het niet gekomen. "Gelukkig werd de situatie gisteren toch rustiger bij de Expo Assen. We hebben vooralsnog geen melding gekregen, dus op dit moment is er niemand in hongerstaking gegaan", laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) weten.

"Ik weet ook niet of het iets oplost. We hebben begrip voor de omstandigheden van deze groep mensen, maar een hongerstaking is niet niets", vervolgt de woordvoerder. Het COA blijft de situatie in Expo Assen nauwlettend in de gaten houden. "Als er alsnog mensen in hongerstaking gaan, zal daar passende zorg voor komen. Dat doen wij overigens niet zelf, er treden dan speciale protocollen in werking."

In de voormalige TT Hall worden 500 asielzoekers opgevangen, ze blijven daar tot uiterlijk 31 augustus. Sinds vorig jaar november fungeert de Expo Assen als tijdelijke opvang voor asielzoekers, voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

Niets meer te bieden

Het COA en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) lieten gisteren weten de asielzoekers niets meer te kunnen bieden dan ze nu doen. Mogelijk komt er nog wel een voorlichtingsavond op locatie in Assen, om mensen uit te leggen waarom de procedures zo lang duren.