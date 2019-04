'Verlengen salderingsregeling zonnepanelen eerste stap in goede richting'

De salderingsregeling zou volgend jaar aflopen. Maar hierop kwam veel protest. Daarom heeft het kabinet besloten de salderingsregeling niet in 2020 stop te zetten, maar door te laten lopen tot 2023. Daarna volgt tot 2031 een geleidelijke afbouw.Dit heeft tot gevolg dat eigenaren van zonnepanelen nog tot 2023 de stroom die ze zelf opwekken en terugleveren aan het elektriciteitsnet, volledig mogen aftrekken van hun eigen energieverbruik. Ze hoeven over dat deel dan ook geen energiebelasting te betalen.“Het is een stap in de goede richting voor sportclubs en buurthuizen die willen verduurzamen, maar Wiebes moet nog meer doen”, zegt Zwiers. Het Drentse Statenlid wil een goed uitgewerkte en ruimere overgangsregeling dan alleen de afbouw van subsidie tussen 2023 en 2031 voor sportclubs en buurthuizen. "Uiteraard is het verlengen van de salderingsregeling an sich goed", zegt Zwiers. "Ook voor huishoudens die zonnepanelen hebben of ze willen aanschaffen".Minister Wiebes denkt dat na 2031 de zonnepanelen zo in prijs zijn gedaald dat er geen subsidie meer nodig is. Zwiers reageert: “Zonnepanelen worden steeds goedkoper, dat is absoluut waar. Maar sportclubs en buurthuizen wekken de meeste zonne-energie op, op momenten dat ze de stroom niet gebruiken. Als er geen regeling is waardoor ze in de winter de stroom voordelig terug kunnen kopen, kunnen de panelen wel goedkoper in aanschaf zijn maar wordt de terugverdientijd veel langer . Dan is het alsnog voor veel sportverenigingen waarschijnlijk niet haalbaar om aan zonnepanelen te beginnen.”Drentse sportclubs zitten vol plannen maar kunnen nu vaak niet verduurzamen. Want er zijn nog andere problemen waar potentiële opwekkers van zonne-energie tegen aan lopen. Het gebrek aan netcapaciteit om de stroom terug te kunnen leveren. Ook is er nog geen oplossing voor de BTW-regeling op zonnepanelen.