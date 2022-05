Protestactie van huisartsen: 'We verwachten een grote opkomst uit Drenthe'

Huisartsen lopen tegen hun grenzen aan en gaan staken. Op 1 juli protesteren ze op het Malieveld in Den Haag. Onder de Drentse huisartsen is de animo voor de actie groot.

De huisartsen richten zich met het protest vooral tot minister Ernst Kuipers (Gezondheidszorg). Ze willen dat er concrete afspraken gemaakt worden in de zorgakkoorden. Van veel van de eerder gemaakte afspraken om de huisartsenzorg te ontlasten is volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) tot dusver niets terechtgekomen. De organisatie maakte de actie bekend op 'de Internationale dag van de huisarts'.

"Ik verwacht dat heel veel Drentse collega's meegaan en ook heel veel praktijkteams." Dat is de voorspelling van Lamiek Westerhof, voorzitter van Huisartsenzorg Drenthe. In haar eigen praktijk ervaart ze dagelijks de werkdruk. "De GGZ heeft enorme wachttijden. Die patiënten blijven bij de huisarts komen. Dat is een overbelasting voor ons."

Huisartsen kregen de laatste jaren extra taken, onder meer door de wachtlijsten bij ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast krijgen artsen vanuit de overheid en zorgverzekeraars te maken met allerlei extra administratieve taken. Ook maken huisartsen zich zorgen over de toename van het aantal oudere mensen die zorg nodig heeft. Westerhof: "Dat houdt in dat we mensen thuis zorg geven. Dat is complexere zorg aan het worden."