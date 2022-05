Borger-Odoorn verlengt noodopvang in Hunsowhal met twee nachten

Borger-Odoorn verlengt de noodopvang in de Hunsowhal in 2e Exloërmond met twee nachten. De gemeente doet dit op dringend verzoek van het Centraal orgaan opvang Asielzoekers (COA). Reden is dat het COA er nog niet in geslaagd is om vervolgopvang te vinden voor de 100 mensen die nu in de sporthal verblijven. De vluchtelingen kunnen daar nu tot maandagmiddag blijven.