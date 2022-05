Documentaire over 'onverzettelijk verzetsdorp' Nieuwlande op TV Drenthe

In de NOS-documentaire 'Nieuwlande - onverzettelijk onderduikdorp' gaat verslaggever Martijn Bink op zoek naar het verhaal van Nieuwlande tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het dorp staat bekend om de bescherming die inwoners boden aan Joden. De documentaire is vanavond te zien op TV Drenthe.

In het programma komen verschillende mensen aan het woord die de oorlog in Nieuwlande hebben meegemaakt. Bink gaat na waarom inwoners van Nieuwlande hun leven hebben gegeven om onbekenden onderdak te bieden. Er is speciale aandacht voor verzetshelden als Johannes Post en Arnold Douwes.

Verder is aandacht voor een koerierster en een Joodse onderduiker die als kind is opgepakt in Nieuwlande, en komt een man aan het woord die vertelt over de inval in de boerderij van zijn ouders, waarbij zijn moeder werd opgepakt en de onderduikers konden vluchten.