Philip Freriks toergids tijdens nieuwe luistertocht in Frederiksoord

Een fietstochtje maken en tegelijkertijd bijgepraat worden over de geschiedenis van de vrije Koloniën van Weldadigheid. Het kan, want na Veenhuizen komt Museum de Proefkolonie in Frederiksoord nu ook met een eigen luistertocht, ingesproken door presentator van De Slimste Mens Philip Freriks.

De oud-journaallezer is zelf een nazaat van iemand uit de Koloniën. "Een soort van oma, maar dan van een paar eeuwen geleden", legt hij uit. Haar verhaal is onderdeel van de luistertocht. De route zelf is 26 kilometer lang waar je ongeveer 2,5 uur over doet.

Vervolg op succes Veenhuizen

"In Veenhuizen kon het museum niet open vanwege corona. We kwamen toen op het idee om een luistertocht te maken", vertelt Peter Sluiter, directeur van beide musea. "Die gingen als warme broodjes over de toonbank. Dan ligt het voor de hand, dat we het in Frederiksoord ook proberen."

Het enige wat nog ontbrak was een stem om de luistertocht in te spreken. Het museum kwam uiteindelijk bij Freriks terecht vanwege zijn band met de Koloniën. "Het is natuurlijk hartstikke leuk dat ik ervoor gevraagd ben", vervolgt hij. "Ik doe dit soort klusjes wel vaker en ik blijf natuurlijk een verhalenverteller."

Volgens Freriks was zijn oma het zwarte schaap van de familie. "Ze had zestien kinderen en allemaal van een andere man. Dat ging natuurlijk niet goed en toen kwam ze in Frederiksoord terecht. Uiteindelijk is ze zelfs in Veenhuizen terechtgekomen, het was een boefje hoor."