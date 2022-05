Zonnepark Zuidvelde weer stap dichterbij na instemming B&W

Het college van B&W van de gemeente Noordenveld heeft ingestemd met de drie ontwerp-omgevingsvergunningen die zijn aangevraagd voor zonnepark Zuidvelde. Nu is het aan de gemeenteraad om zich te buigen over het voorstel.

De plannen voor zonnepark Zuidvelde liepen de afgelopen periode door verschillende oorzaken vertraging op. Zo bleek de beoogde locatie van het zonnepark in een ganzenfoerageergebied te liggen. Daarom moet er naast een omgevingsvergunning ook een natuurvergunning afgegeven worden door de provincie Drenthe.

Ook de beperkte capaciteit die Enexis heeft op het elektriciteitsnet in de omgeving van Noordenveld zorgde voor vertraging in het proces. Verder waren er onduidelijkheden over het lokaal eigendom van het zonnepark.