Norgers zien première van nieuwe voorstelling Peergroup

Bewoner en eigenaar Jan Pluis is er blij mee. "We hebben eerder een voorstelling van de Peergroup hier gehad", zegt hij. "Die was ook heel leuk. Het past hier goed."

Regieassistent Thomas-Timo Bruinsma is ook enthousiast. "Wat het mooie is van locatietheater? Het landschap en de natuur! Normaal zit je in een theater in een soort zwarte doos. Hier hebben we prachtige natuur om ons heen en op het Kunsterf nog kunstwerken waar we van mogen snoepen."