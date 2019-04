Marjan Koekoek keert terug op de radio met Zondagochtendlicht

“Radio komt dichter bij het gevoel van mensen”, legt Koekoek uit. "Het zit niet alleen in denken, maar ook in voelen en iets overbrengen. Dat spreekt mij aan.”Marjan Koekoek kwam in 2015 bij RTV Drenthe als ochtendpresentator voor het nieuwsprogramma Drenthe Nu. Ze stopte daarmee in juni vorig jaar. Daarna presenteerde ze tot begin maart eens in de drie weken het politieke en achtergrondprogramma ‘Cassata’ . Ze vertrok vorige maand bij RTV Drenthe vanwege een andere baan, maar kan het radiomaken toch niet helemaal loslaten.Haar nieuwe programmais iets geheel anders voor Marjan Koekoek. In plaats van hard nieuws leest Koekoek straks ook gedichten voor op de radio. "Het wordt een programma waarvoor je nog even in bed blijft liggen, maar waar je ook je gedachten kan laten gaan. De sfeer van de zondagochtend op de radio."is iedere zondagochtend te beluisteren tussen negen en tien uur 's ochtends. Het programma komt in de plaats vanen programma van Herma Stroetinga. Zij overleed afgelopen week op 75-jarige leeftijd.