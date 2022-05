Weer iemand vast in probleemlift op station Meppel

De brandweer heeft vanavond een vrouw uit een benarde positie gehaald op het station in Meppel. Zij zat met haar fiets vast in de lift.

Om de vrouw te kunnen redden moest de brandweer de lift forceren. Door die actie is de lift op het station voorlopig buiten gebruik. De vrouw raakte niet gewond.

De stationslift in Meppel zorgt vaker voor problemen. Al meerdere keren kwamen mensen in deze lift vast te zitten. Volgens ProRail komt dat door storingen, scholieren die met hun fiets tegen de deur opbotsen of vandalisme.