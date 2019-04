BMX'er Manon Veenstra: 'Ik wil laten zien dat ik niemand nodig heb'

Ondanks dat ze op het laatste EK zevende werd, is Veenstra niet opgenomen in de nationale selectie. In de wintermaanden trekt ze naar Nieuw-Zeeland, waar ze traint onder voormalig BMX'er Matt Cameron. In het wedstrijdseizoen voert ze thuis in Kerkenveld zijn trainigsschema's uit."In de winter zit ik vier maanden in Nieuw-Zeeland om me optimaal voor te bereiden op het seizoen. Daar woont m'n coach Matt Cameron. Het klikt gewoon heel erg met hem en dat mis ik een beetje in Nederland. Dus daarom is het voor mij ideaal om daar m'n voorbereiding te doen", verklaart Veenstra.In eigen land zit het haar niet mee. Na het ernstige trainingsongeval van BMX'er Jelle van Gorkom op de baan op Papendal, wil de KNWU geen verantwoordelijkheid meer dragen voor BMX'ers die niet tot de nationale selectie behoren. Dat betekent dat Veenstra, in tegenstelling tot veel buitenlanders, nu niet meer mag trainen op de beste baan van ons land op Papendal. De baan waarop ieder jaar ook een wereldbeker wordt verreden."Het is heel frustrerend. Wan ik zit langer te bellen met mensen om een training te kunnen doen, dan dat ik daadwerkelijk kan trainen. De strijd wordt eigenlijk geleverd naast de baan en niet op de baan", aldus Veenstra. "Tachtig procent van m'n tijd steek ik in 'ruzie maken' met met mensen om iets voor elkaar te krijgen."Buiten training op de crossbaan in Kampen doet ze ook sprinttrainingen op de weg en krachttraining. Ze combineert haar sport met een bijbaantje in een verzorgingshuis, want het is geen vetpost voor de 20-jarige inwoonster van Kerkenveld. "Dit soort dingen geeft me alleen maar meer drive om te laten zien dat ik niemand nodig heb. Ik geloof dat ik het kan dus niemand kan me tegenhouden", besluit Veenstra.Dit weekend rijdt ze in Manchester haar eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen.