Verdachte moord Hoogerbrugge werkt mee aan uitlevering naar Nederland

Tot nu toe heeft de vrouw, die op 29 augustus in haar huidige woonplaats Londen werd opgepakt, zich steeds verzet tegen uitlevering. Daarom heeft de politie in Nederland haar nog niet kunnen verhoren over de moord op Hoogerbrugge in Hoogeveen.E. kreeg in de rechtszaal een uitleveringsdocument dat ze ter plekke ondertekende. Ze wordt naar verwachting binnenkort naar Nederland gebracht. Waarom ze, na maanden van verzet, nu opeens wel meewerkt aan haar uitlevering, werd in de Londense rechtszaal niet duidelijk.De geboren Soedanese vrouw kwam jaren geleden als vluchteling naar Hoogeveen, waar ze werd opgevangen door voormalig burgemeester Willem Urlings. Ze woonde een tijd in Hoogeveen en emigreerde een aantal jaren geleden naar Londen. Toch kwam ze nog geregeld in Hoogeveen om bijvoorbeeld Hoogerbrugge, met wie ze volgens ingewijden bevriend was, te bezoeken. Ze heeft volgens de politie ook nog steeds de Nederlandse nationaliteit.De 49-jarige Marcel Hoogerbrugge werd op 20 december 2017 dood gevonden door zijn ouders in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen. Volgens de politie is hij met veel geweld om het leven gebracht.