Verdachte moord Hoogerbrugge werkt mee aan uitlevering naar Nederland [update]

Tot nu toe heeft de vrouw, die op 29 augustus in haar huidige woonplaats Londen werd opgepakt, zich steeds verzet tegen uitlevering. Daarom heeft de politie in Nederland haar nog niet kunnen verhoren over de moord op Hoogerbrugge in Hoogeveen.E. kreeg in de rechtszaal een uitleveringsdocument dat ze ter plekke ondertekende. Ze wordt naar verwachting binnenkort naar Nederland gebracht. Waarom ze, na maanden van verzet, nu opeens wel meewerkt aan haar uitlevering, werd in de Londense rechtszaal niet duidelijk.De geboren Soedanese vrouw kwam jaren geleden als vluchteling naar Hoogeveen, waar ze werd opgevangen door voormalig burgemeester Willem Urlings. Ze woonde een tijd in Hoogeveen en emigreerde een aantal jaren geleden naar Londen. Toch kwam ze nog geregeld in Hoogeveen om bijvoorbeeld Hoogerbrugge, met wie ze volgens ingewijden bevriend was, te bezoeken. Ze heeft volgens de politie ook nog steeds de Nederlandse nationaliteit.De 49-jarige Marcel Hoogerbrugge werd op 20 december 2017 dood gevonden door zijn ouders in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen. Volgens de politie is hij met veel geweld om het leven gebracht.De moord kwam vanmiddag niet ter sprake in de rechtszaal in Londen. De zitting duurde welgeteld tien minuten. Omdat E. meteen aangaf dat ze meewerkt, werd ze - ogenschijnlijk tot haar eigen verbazing - helemaal niet meer verhoord.De voormalige inwoonster van Hoogeveen woonde de zitting bij achter een glaswand. Er was een tolk Arabisch voor haar geregeld, maar die had ze naar eigen zeggen niet nodig, omdat ze goed Engels spreekt. Niet veel later had ze de man toch nodig om het uitleveringsdocument dat ze moest ondertekenen samen met haar te lezen, omdat ze naar eigen zeggen erg slecht ziet met één oog.E. zag er verzorgd uit. Ze droeg een zwarte jas en een zwarte bril en haar lange zwarte haar hing los op haar schouders. In plaats van dat de rechter haar vragen stelde, maakte zij zelf van de gelegenheid gebruik om hem wat te vragen. Zo wilde ze weten wie er allemaal in de zaal zaten. Toen de rechter na de griffier en de aanklager, de twee journalisten achterin de zaal noemde, wilde ze weten of er ook 'Dutch press' was. Dat kon de rechter haar niet vertellen.Verder vroeg ze of ze kan worden overgeplaatst naar een andere gevangenis, omdat ze niet veilig zou zijn op de plek waar ze nu vastzit. De rechter wilde daarover niet met haar praten. Hij gaf aan dat ze dat met haar advocaat moest bespreken, zodat hij het bij de gevangenisdirecteur kon aankaarten. Daarop liet E. weten dat ze haar advocaat had ontslagen. De man die haar tot voor kort bijstond, was wel bij de zitting, maar kwam niet aan het woord. Hij wilde achteraf ook geen commentaar geven.Hala E. wilde nog veel meer zeggen tegen de rechter, maar daar kreeg ze de kans niet voor. Een bode pakte haar bij de arm en nam haar mee terug naar haar cel. Ze blijft in voorarrest tot ze wordt overgebracht naar Nederland. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt.[tweet: https://twitter.com/CourtNewsUK/status/1121792864428519425