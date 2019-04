Met beren onderweg in het 19e-eeuwse Drenthe

De bruine beren die zij meevoeren hebben ze getraind om op het ritme van een tamboerijn te dansen. Ook kunnen mannen op de kermissen tijdens een worstelpartij hun krachten met de beer meten.Aan het vermaak ligt dierenleed ten grondslag, aldus Luning: "De dieren zijn jong gevangen, nadat hun moeders met een dot honing van het hol zijn weggelokt. Men trekt de jonge beren vaak hun hoektanden en ook wel hun klauwen uit, ze krijgen een ring door de neus en een dubbele ketting om de nek.Op jonge leeftijd leren de beren op brute wijze 'dansen'. Ze worden op een bed hete kolen gezet en tegelijkertijd wordt er muziek gespeeld. Dat wordt in de berenhersens ingeprent: zodra zij muziek horen beginnen de beren danspassen te maken."De berenleiders treden vooral op straat op, maar soms ook vraagt het hoofd van een lagere school hen om hun beren aan de kinderen te tonen. Hoewel de berenleiders in kleine groepen reizen lopen ze erg in het oog en de politie probeert hen steeds weer over de grens te zetten.De Drentsche en Asser Courant schrijft over een groep die in 1868 met beren en al in Assen neerstrijkt: 'Kinderen van de natuur, en dus met weinig tevreden, legerden zij zich daar onder den blooten hemel, voor eene houten loods, waarin ze hunne beeren op stal zetten. Zonder zich te bekommeren om de hen omringende menigte, die toestroomde om de ‘heidens’ te zien, legden zij zich met vrouw en kroost ter ruste, even kalm en bedaard als een eerzame burger zijne gemakkelijke sponde bestijgt.'Luning’s zoektocht door de archieven laat zien dat ondanks stelselmatige tegenwerking door de autoriteiten, de berenleiders Drenthe blijven bezoeken. "Maar", zegt hij, "daaraan komt in de jaren 30 van de 20ste eeuw abrupt een einde. De berenleiders komen nazi-Duitsland niet meer door. Hitler verbiedt het berendans-amusement omdat hij te doen heeft met de dieren. Voor de berenleiders heeft hij minder meegevoel: die komen terecht in de concentratiekampen en daar verdwijnen ze meestal rechtstreeks de gaskamers in."Het hele gesprek met Henk Luning is zondag 28 april te horen op Radio Drenthe in Drenthe Toen. van 14.00-16.00 uur. En daarna via uitzending gemist of de podcast.