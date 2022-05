DOS'46 viert 75-jarig jubileum: 'Mooi om elkaar weer te zien'

Het is feest in Nijeveen, want korfbalvereniging DOS'46 viert haar 75-jarig jubileum. De club pakt dit weekend daarom groots uit met een reünie, waar leden en oud-leden van over de hele wereld bij aanwezig zijn.

"Er zijn iets meer dan tweehonderd mensen", vertelt organisator en oud-lid van de club Albert Lucas. "Het is hartstikke gezellig. We hebben een grote partytent gehuurd die naast het sportcomplex staat. Daar kunnen we eerst koffie drinken en verder met elkaar praten, daarna beginnen de festiviteiten."

'Godfather'

Lucas heeft er zin in, hij loopt al flink wat jaren mee en heeft veel mensen zien komen en gaan. Vooral het weerzien van mensen die nu in het buitenland wonen vindt hij leuk. "Het is jaren geleden dat ik die mensen voor het laatst heb gezien", lacht hij. "Guus komt vanuit Abu Dhabi speciaal hiernaartoe. Hij was een van de eerste die zich aanmeldde voor de reünie. Ook is er iemand vanuit Zwitserland gekomen. Dat zegt wel wat over DOS'46 en hoe speciaal de vereniging is."

Hoe belangrijk de vereniging is weet oud-trainer Rinse Popma als geen ander. Hij beleefde grote successen in de jaren 60 en 70 met DOS'46. Popma wordt ook wel de Godfather van de club genoemd. "Misschien vanwege mijn trainingsmethoden", grinnikt hij. "Speltechnisch zijn we in die jaren enorm gegroeid. Het hoogtepunt voor mij is toch wel de eerste keer Nederlands kampioen worden met de A-junioren in 1971. Niemand had van Nijeveen gehoord en we deden het toch maar mooi. Leuk om daar met oud-leden over te praten."