Wat inwoners van Zuidlaren betreft mag er een supermarkt komen

In totaal deden 1.665 bewoners mee aan het onderzoek.Uit een eerdere enquête bleek al dat inwoners willen dat de parkeermogelijkheden, de verkeersdruk en het supermarktaanbod worden verbeterd. Ook uit dit onderzoek wordt dit beeld bevestigd.Zo zien inwoners nieuwe supermarkten als beste invulling voor het voorterrein van de voormalige Prins Bernardhoeve. Het achterterrein zou volgens hen vooral een woonfunctie moeten krijgen (woningen en appartementen).In vergelijking met andere bewoners hebben ondernemers en bewoners uit het centrum vaker de voorkeur om de supermarkten in het dorp niet te verplaatsen. Het dorp heeft nu twee supermarkten in het centrum. Over de verplaatsing van een van die supermarkten is veel te doen geweest. Iets waarvan in het onderzoek veel mensen aangeven dat - wat hen betreft - de Albert Heijn zo snel mogelijk naar het terrein mag verhuizen.Ook blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden parkeerproblemen ervaart in het centrum van Zuidlaren. Veel inwoners ervaren de verkeerssituatie op de Stationsweg als druk en onveilig. Dit komt voornamelijk door het laden en lossen, het vrachtverkeer en het in- en uitrijden van parkeervakken door anderen.