Tennisser Max Houkes zet alles opzij voor top 100

Max Houkes (18) uit Sleen traint vijf dagen per week in Amsterdam om z'n tennisdroom te verwezenlijken. Een plaats in de top 100 van de wereldranglijst is zijn doel. Nu is hij de nummer 1200 van de wereld.

"Ik doe er alles aan en ik laat er ook heel veel voor. Ik kan niet zoals m'n leeftijdsgenoten elk weekend stappen", zegt Houkes. "Daarnaast heb ik heb een lastige speelstijl voor m'n tegenstanders. Misschien wel een beetje te vergelijken met Nadal."Zijn trainer Arjan van der Zande leidt in het Frans Otten-stadion een groep van acht mannen. "De meeste jongens trainden er al toen ik begon met full-time tennis. Zij staan rond plek 400 van de wereld en zijn al wat ouder. Daarnaast trainen er ook jongens die in hetzelfde traject als ik zitten", verklaart Houkes.Dagelijks wordt er minimaal vier uur getennist. Daarnaast hebben de mannen nog kracht- en conditietraining. Maar Houkes kan het makkelijk opbrengen. Zeker nadat hij onlangs drie maanden aan de kant stond met een polsblessure. Dat was een hele beproeving. "Ik weet wel weer waarom ik het spelletje tennis zo leuk vind. Toen ik weer op de baan stond wist ik: hier ben ik zo hard voor aan het trainen", zegt HoukesSleen is nog steeds z'n thuis. Maar om de reistijd te beperken woont hij door de week in Lisse bij vrienden van z'n ouders. Houkes stond al op jonge leeftijd op eigen benen. Want voordat hij twee jaar geleden naar Amsterdam vertrok, trainde en woonde hij al een periode in Bathmen bij Deventer. De pittige aanpak van Van der Zande in Amsterdam was nieuw voor hem. "Hij zit er bovenop. En hij pakt je aan als je twee keer wat fout doet, maar dat vind ik wel goed", laat Houkes weten.Van der Zande is op zijn beurt tevreden over de ontwikkeling van zijn Drentse pupil. "Het is een bedachtzame jongen. Dat is op zich wel goed als het maar gekoppeld wordt aan een beetje temperament. Die twee ingrediënten kunnen tot iets moois bloeien. Maar hij zou z'n temperament nog wel wat meer naar buiten mogen brengen", zegt Van der Zande.Op dit moment zit Houkes in Turkije. Daar speelt hij een 15.000 dollar-toernooi waar hij punten kan vergaren voor de ITF-ranglijst. Een rangorde die sinds het begin van dit jaar naast de ATP-ranglijst bestaat. Pas als hij genoeg punten heeft kan hij sterkere toernooien als Challengers spelen. En pas daarna komt de ATP-ranglijst in zicht. Houkes zal daarom dit jaar 20 tot 25 internationale toernooien moeten spelen. Al met al een kostbare zaak."Thuis hebben ze er bijna een baan bij met het zoeken naar sponsors. En ze leven ook heel actief mee. Daarom ben ik ook zo dankbaar dat ik aan m'n droom kan werken", besluit Houkes.