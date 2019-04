Beachpark Emmen wil meer inzetten op verenigingen en particulieren

Het bestuur van stichting Beachpark Emmen maakt zich op voor het tweede seizoen. Vorig jaar juli opende het park, waardoor het nog geen volledig seizoen kon draaien. Dat had ermee te maken dat het park nog aangelegd moest worden, nadat de gemeente in maart geld beschikbaar had gesteld."We zijn toen laat begonnen", zegt voorzitter Herman Meppelink. "We hebben quitte gedraaid dat seizoen dus daar zijn we tevreden over."Op het park kan volleybal, handbal, voetvolley, korfbal en rugby gespeeld worden. De velden worden verhuurd aan verenigingen, scholen, maar ook aan particulieren.Toch is het voor Meppelink, vader van professioneel beachvolleybalster Madelein Meppelink, verrassend welke partijen gebruikmaken van het park. "Je zit in dat topsportwereldje en je denkt: zo en zo gaat het lopen. En dan ontstaan toch dingen die je van tevoren niet kan verzinnen. Bijvoorbeeld dat verenigingen het lastiger hebben dan je gedacht, spontane ontmoetingen met mensen die mee willen doen en aanhaken. En dat FC Emmen hier iedere maandagochtend traint, had ik ook niet van tevoren gedacht.""Dit jaar moeten we laten zien dat het bestaansrecht heeft", zegt secretaris Bert Koops. "We hebben een groot park. Zoiets kun je verder in Groningen aantreffen. Het is ook erkend door de Nederlandse Volleybal Bond dus we zouden Europees kunnen spelen. Dat is toekomstmuziek."Voor komend jaar wil het beachpark meer inzetten op verenigingen en particulieren. "De scholen maken er volop gebruik van. We zijn nu in gesprek met verenigingen, zoals E&O." Ook wordt er aan een platform gewerkt waar sporters die gebruik willen van de velden, elkaar kunnen op zoeken.Dit weekend opent het park en begint er een cursus voor beachvolleybaltraining. Op 26 mei is er een toernooi voor junioren.