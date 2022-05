25 keer de VAM-berg op voor bijzonder onderzoek

De Leeuw kan er wel om lachen als ze bekenden mopperend voorbij ziet fietsen. "Sommigen zijn al op de helft", glundert ze. "Zelf speel ik een beetje vals, want ik heb de berg nog maar een keer of vier beklommen. Maar ja, ik moet natuurlijk de pers te woord staan."

Het is een gezellige dag op de VAM-berg in Wijster, maar wel één met een serieuze ondertoon. De Leeuw - onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum in Groningen - wil met de ludieke actie namelijk geld ophalen voor het onderzoek naar SLE en APS. Dit zijn zeldzame auto-immuunziekten waar met name jonge vrouwen last van hebben.