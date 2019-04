Wat is er dit Koningsweekend te doen in Drenthe?

Op Koningsnacht kun je op de Brink in Assen terecht voor 'De Nachtploeg'. Dit is een mix van R&B Classics, Urban, Top40 muziek en House muziek. De muziek wordt vooral verzorgd door lokale dj's. Entree is gratis, het programma duurt van 20.00 tot 01.00 uur.In Emmen is tijdens Koningsnacht een festival met een groot podium. Het gaat om een dancefestival. Winkels en horeca in het centrum zijn tijdens het festival open. De volgende ochtend, op Koningsdag, is er de hele dag een koningsmarkt in het centrum.Sinds de jaren '90 is er een Oranjeontbijt in Annen. Dit festijn, aangeboden door de Ondernemersvereniging Annen, is om klanten te bedanken voor hun klandizie. Het ontbijt vindt plaats op de Brink van Annen. Om 09.30 uur wordt er een vrijmarkt opgebouwd. Die vangt aan om 10.00 uur. Kinderen kunnen om 11.30 tot 15.00 uur een sport- en speelplein bezoeken.Voor het negende jaar wordt er in Westerbork een Oldtimerrit georganiseerd. Dit jaar doen er ongeveer dertig auto’s en vier motoren mee aan de rit. De oldtimers zijn allemaal gebouwd tussen 1925 en 1965. Om 11.00 uur start de rit bij Hotel-Restaurant de Ruyghe Venne. Na een rit van 120 kilometer zullen de deelnemers om 15.00 uur weer terugkeren. Dan is er gelegenheid om de voertuigen te bezichtigen.Zaterdag vindt het jaarlijkse evenement ‘Koningsvliegeren’ plaats op het Bôoveld in Schoonebeek. Het evenement staat in het teken van muziek, een versierde fietsenoptocht, vrijmarkt en natuurlijk vliegers. Gedurende het hele festival is er catering aanwezig. Vliegeraars uit het hele land demonstreren hun vliegers. ’s Avonds wordt het festival afgesloten met een optreden van de Millennium Showband.Tijdens de Tulpen pracht bij Nacht rijdt men langs een route langs de Drentse tulpenvelden. Deze route wordt in het donker gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de telers van de tulpen op een creatieve manier kunnen verlichten. Dit zorgt voor prachtige kleurrijke plaatjes tegen een zwarte avond hemel. Er zijn ritten op vrijdag en zaterdag. Beiden beginnen om 21.00 uur bij maatschap Joling.In samenwerking met het Landbouwcomité organiseert de Oranjevereniging van Nijeveen een programma voor jong en oud. Zaterdag om 11.00 uur is er een vrijmarkt en kofferbakverkoop. In het begin van de middag kunnen kinderen meedoen aan een skelterslep. Dit is een variant op ‘trekkertrek’. Voor iets mindere jonge kinderen staat er een rodeostier klaar. Ook kun je als jongere je kracht testen in een partijtje sumoworstelen.Om 20.00 uur treedt het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor op in de Grote Kerk in Hoogeveen. Tijdens het optreden wordt er aandacht besteedt aan het Koningsdag, maar ook aan 4 en 5 mei. Onder begeleiding van een digitale piano komt het HCM met zowel Nederlandstalige als anderstalige liederen. De entree is 10 euro. Voor de jeugd is het gratis.