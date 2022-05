Meppeler wethouder Van der Haar stopt na vier jaar: 'Besturen stad is echt geweldig'

Van der Haar woont al meer dan veertig jaar in het buurtschap Hamingen in de gemeente Staphorst. Hij is acht jaar penningmeester geweest in het landelijke bestuur van GroenLinks en in het bezit van bestuurlijke ervaring. Via fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes wordt het contact met Sterk Meppel gelegd. Van der Haar en Bakkenes kennen elkaar van de Vrije School uit het verleden. "Sterk Meppel heeft een groen en sociaal programma. Dat trok mij als GroenLinks'er aan."

Het wethouderschap is Van der Haar uitstekend bevallen. "Het is één van de mooiste klussen die ik mijn leven heb gedaan. Het besturen van een stad, dat is echt geweldig. De dingen die je daar kan doen en hoe je met je collega's dat kan verwezenlijken. Ik kan er voorbeeldjes van noemen, maar dat vind ik echt geweldig. De raad vind ik soms weleens wat lastig. Dat politieke gevoel heb ik wat minder, dat ligt niet altijd bij hun."

Als voorbeeld noemt Van der Haar het aanleveren van teksten van ProRail over een spoorwegovergang aan de gemeenteraad. "Zonder dat ik daar goed bij nadenk, zet ik een streep door de tekst. Dat is niet relevant voor hen, dacht ik voor de raad. Dat gaf toch een feest. Terecht he." Het leidt tot een motie van treurnis. "Dat gevoel heb ik dan niet. Ik heb niet in de gaten, en de ambtelijke organisatie ook niet, dat ik dan een fout maak. Dat heb ik wel vaker. In de politiek gebeurt veel via de kantlijn en dan ben ik te direct, snap ik niet dat het zo moet."

'Psychisch versleten'

Op de vraag of hij niet veel eerder wethouder had moeten worden, antwoordt Van der Haar: "Mijn vrouw is blij dat ik niet eerder ben begonnen. Dan was je versleten geraakt. Ze bedoelde ook psychisch versleten. Het doet ook wat aan je binnenkant, aan je idealen. Je stapt met dingen in en je bent enthousiast en je hebt grote dealen. Dan merk je dat dingen niet kunnen zoals je wilt en niet zo snel. Dat vreet wel. Ik had nooit zo ervaren dat het zo moeilijk is om tot bestuurlijke besluitvorming te komen." Met de komst van kleine windmolens in Nijeveen is Van der Haar een jaar of drie bezig geweest en nog altijd zijn ze er niet. "Dat duurt en dat duurt. Terwijl dat niet nodig is volgens mij."