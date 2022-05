Twee auto's zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de kruising met de Dikkewijk Westzijde en de Vaart Noordzijde in Nieuw-Amsterdam. Een vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

In eerste instantie werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek al snel niet nodig. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De weg is deels afgesloten voor het overige verkeer.