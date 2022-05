25 bijzondere vrouwen uit Nederlandse geschiedenis verenigd in boek Powervrouwen

Powervrouwen in de Nederlandse geschiedenis. Docent Richard Zuiderveld heeft daar een boek over geschreven. Hij heeft er iets langer dan een jaar over gedaan. "Ik ben voltijds geschiedenisleraar aan het Carmel College, maar 's avonds en in het weekend heb ik tijd om te schrijven", zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Het idee voor het boek is voortgekomen uit een vraag van leerlingen. "Twee jaar geleden vroegen meiden na de les aan mij: 'Meneer, waarom hebben we het in de les eigenlijk zo weinig over vrouwen?' Toen stond ik met mijn mond vol tanden."

"Het was vlak voor de zomervakantie en toen had ik mezelf de opdracht gegeven om me er in de zomervakantie in te verdiepen. En toen dacht ik: er zijn zoveel prachtige verhalen, daar zit wel een boek in of twee."

Wakker geschud

Zuiderveld weet niet echt waarom vrouwen zo'n onderbelichte rol hebben in onze geschiedenis. "Ik ben geen expert wat dat betreft. Ik heb vooral gekeken welke mooie verhalen zijn er die we in de les te weinig horen? Wat ik in de praktijk tegenkwam, is dat er in de lesboeken ook geen vrouwen staan. En toen ik zelf geschiedenis studeerde, vijftien jaar geleden, werd er ook weinig aandacht aan besteed. Dus door die vraag van de leerlingen werd ik zelf ook wakker geschud."

In 2020 verscheen het eerste deel van Powervrouwen over bekende en onbekende buitenlandse vrouwen, zoals Cleopatra en bijvoorbeeld Julie d'Aubigny, een zwaardvechtende operazangeres die leefde in de tijd van Lodewijk XIV.

Powervrouwen Nederland

En nu is er Powervrouwen Nederland, met 25 bijzondere Nederlandse vrouwen. Met bekende namen als het meisje van Yde en Jacoba van Beieren, maar ook vrouwen die niet of minder bekend zijn. "Een van mijn favorieten is Maritgen Jans. Een meisje van zeventien dat als man gekleed meevaart met de West Indische Compagnie in de Gouden Eeuw. Ik vind het heel bijzonder dat zo'n meisje dan denkt: ik wil een avontuurlijk leven. Ik knip m'n haren af en doe jongenskleren aan en ga meevaren."

Goeie Mie

Een andere onbekende vrouw is Goeie Mie, de grootste gifmengster aller tijden. "Ik vind dat als je de geschiedenis van vrouwen in het verleden wilt laten zien dan moet je niet alleen de heldinnen laten zien", zegt Zuiderveld. "Goeie Mie heeft in Leiden tientallen mensen omgebracht om zo de levensverzekering op te kunnen strijken. Je kon toen nog een levensverzekering op iemand anders naam afsluiten en als die stierf kreeg jij het geld. Uiteindelijk is ze betrapt en in de gevangenis gegooid."

Koningin Wilhelmina

Ook koningin Wilhelmina staat in het boek. "Zij staat voor mij symbool voor de Tweede Wereldoorlog. En ze heeft in haar leven ook wel een aantal roerige dingen meegemaakt waar iedereen wel iets over kan vinden. De een vind haar een geweldige koningin en de ander niet. Dat soort personen vind ik interessant, omdat het iets over de tijd vind, maar ook omdat je er met leerlingen over kan discussiëren. Bijvoorbeeld over de vraag of het goed was dat ze aan het begin van de oorlog naar Engeland is gegaan."

Kinderboek