In het complot voor lintje echtgenoot en zelf ook gedecoreerd

In de Oude kerk in Meppel begon de ceremonie vanochtend met de uitreiking van twee oorkondes voor twee leden van het 'klusteam' van de kerk die kort geleden zijn overleden. De weduwes van Frens Klooster en Henk de Wolde namen de oorkondes in ontvangst. Ook kregen nog twee andere leden van het klusteam die nog in leven zijn een lintje. "We kijken altijd naar het individu en niet naar een groep, dus het is toeval. Maar ik ben er trots op dat er in Meppel zoveel vrijwilligers zijn. Daar staat Meppel ook wel een beetje om bekend", zo zei burgemeester Richard Korteland.In Gieten was molen Hazewind het decor voor het uitdelen van een decoratie. Heribert Delicaat was de gelukkige. Met een smoes werd hij naar zijn geliefde molen gelokt. Daar stonden vrienden, familie en burgemeester Ton Baas hem op te wachten. Om kwart over tien zwaait Heribert de deur open en fietst de molen binnen. Dan valt het kwartje. "Iedereen is hier! Jullie komen vast niet allemaal de molen bekijken". Waarnemend burgemeester Ton Baas benoemt Delicaat tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, onder meer omdat hij ambassadeur is van diverse molens binnen de gemeente Aa en Hunze en Tynaarlo.Het emotioneert Heribert duidelijk. Snel veegt hij een traan weg. Zijn reactie op de benoeming is wel nuchter. "Het is geweldig dat de Koning dit besluit genomen heeft, maar ik vind het heel normaal dat je een stapje extra zet voor de mensen om je heen. Daar hoeft geen geld tegenover te staan."Grietje Kat zat in het complot bij de aanvraag van een lintje voor haar man Jan Kat. Want Jan Kat is de spil van het boekbindcentrum in Echten en gespecialiseerd in perkament. Ook deed hij veel vrijwilligerswerk voor de kerk en doet hij dat nog steeds in de Speel-o-theek. Burgemeester Karel Loohuis, op andere grond vanwege de woonplaats Hoogeveen van de gedecoreerde, prees hem voor zijn inzet van tientallen jaren.Jan Kat was naar het boekbindcentrum in Echten gelokt om daar zogenaamd een cursus te geven aan mensen uit Assen. Maar in plaats daarvan kwam een groep van zo'n vijftig mensen ineens binnen, met de burgemeester op kop. Jan Kats straalde bij de toespraak van de burgemeester. "Dit had ik niet verwacht. Ik had een cursus zullen geven. Ik had net een bericht bij RTV Drenthe gelezen dat 86 mensen zijn onderscheiden dit jaar. Toen dacht ik nog: wat veel!", zo zei hij.Maar daarmee was het nog niet klaar. Want Loohuis gaf de bloemen aan Grietje Kats omdat ze haar man in de gelegenheid had gesteld al dat vrijwilligerswerk te doen. Bovendien deed ze zelf toch ook vrijwilligerswerk bij het boekbindcentrum en was ze ook actief voor de kerk en in de vrouwenvereniging. Ook Grietje Kat kreeg daarvoor een lintje. "Nee!", riep ze vol ongeloof uit. "Ik heb hier geen woorden voor", zo zei ze.