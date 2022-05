Week van Drenthe: minder plek op TT-campings en militairen bouwen noodbrug

Voor ongeveer 5.000 TT-gangers is er dit jaar geen plek op een TT-camping. Een aantal campings stopt of krimpt in. Onder meer de bekende camping Jan en Bertha in Witten halveerde het aantal plekken. " We willen het rustiger aan doen. Er komt heel veel werk achterweg", zegt eigenaar Jan Karssens.

De week begon met een bijzondere klus voor militaire in Havelte. Zij bouwen daar een speciale noodbrug vanwege schaarste in de bouw- en infrasector. De brug over de Dwingelderstroom is al maanden buiten gebruik, dus komt er nu een tijdelijke brug. "Het was beter geweest als hier meteen een nieuwe brug was gelegd, maar als de spullen er zijn en de capaciteit niet, dan moet er in de tussentijd iets gebeuren", zegt Kolonel Huub Klein Schaarsberg van de 43e Brigade in Havelte. "We zijn blij dat we in het kader van goed naoberschap dit kunnen doen."

Verder hadden we aandacht voor de problemen bij verschillende Drentse scholen. Grofweg de helft van de Drentse basisscholen die in de afgelopen tien jaar zijn gebouwd of verbouwd groeit alweer uit zijn jasje. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe. Bij de bouw werd vaak uitgegaan van een afname van het aantal leerlingen op korte en middellange termijn, maar dat bleek een vergissing. Bij ongeveer de helft is die trend uitgebleven of is het aantal leerlingen zelfs gegroeid.