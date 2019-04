Dit weekend in de Drentse natuur: 27 en 28 april

Op pad in de Drentse natuur

Wil je weten wat er de komende tijd nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Iedereen is welkom op de inloopzaterdagen van Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.' Elke zaterdag wordt er een boswandeling gemaakt van drie kwartier. Tijdens de wandeling leer je van alles over de natuur. Meer informatie vind je hier In het Zuidlaardermeer en omgeving voelen veel water-, riet- en weidevogels zich thuis. Een prima plek dus voor de vogelliefhebber om rond te kijken. In april is er genoeg te zien: graspiepers, veldleeuweriken, blauwborsten, grutto's, kieviten en kemphanen. En wie weet spot je een bruine kiekendief of zeearend. Meer informatie over deze excursie van IVN vind je hier Wie weet heb je geluk en spot je een zeearend, zie ook de video: Twee jonge zeearenden in Zuidlaardermeergebied In het Beeldenatelier Wildschutserve krijg je vogels te zien door de ogen van meerdere 'bevlogen' kunstenaars. De werken verschillen in stijl en techniek maar alle kunstenaars hebben een liefde voor vogels gemeen. De expositie is elke vrijdag tot en met zondag geopend. Meer informatie vind je hier De hoogvenen van Zuidoost-Drenthe ontdekken? De Veenland Express, een moderne huifkar, brengt je over het Bargerveen en het Oosterbos. Het is pas op 1 mei, 4 mei en 24 mei. Meld je op tijd aan om een plekje te reserveren. Lees hier meer.