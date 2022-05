Voor het eerst landt vliegtuig met biobrandstof op Groningen Airport Eelde

Een bijzonder moment vanmiddag: op Groningen Airport Eelde is een vliegtuig geland dat deels gevuld was met biobrandstof. Met een traditioneel watersaluut werd het vliegtuig bij aankomst verwelkomd.

In het vliegtuig zat een Groningse delegatie die op innovatiemissie is geweest in Zweden en Finland. Bij het bezoek aan die landen werd er gesproken over thema's als energie, duurzame mobiliteit, onderwijs en innovatie. Het vliegtuig was voor 39 procent gevuld met een duurzame vliegtuigbrandstof, genaamd SAF: Sustainable Aviation Fuel. Deze brandstof wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en scheelt zo'n tachtig procent aan CO2 in de lucht vergeleken met fossiele kerosine.