Ruim drie weken zonder mast dobberden Yvette en Sander op zee: 'Traumatische ervaring'

De droomreis rond de wereld is voor zeilers Yvette Oeben uit Roden en Sander Droog uit Heerenveen uitgelopen op een dubbel traumatische ervaring. In de eerste plaats omdat ze 26 dagen zonder mast hebben rondgedobberd op de Grote Oceaan, maar ook omdat de verzekeraar - zoals het er nu uitziet - weigert om de schade van tussen de 60.000 en 100.000 euro te vergoeden. "Dat is een extra nachtmerrie", zegt Yvette.

Eind april gaat het mis voor Sander en Yvette, als ze met hun boot Blue Beryl op weg zijn richting Frans-Polynesië. Midden in de nacht is er ineens een vreemd geluid en blijkt de mast te zijn afgebroken. "We waren niet stuurloos, maar wel mastloos", zegt Yvette. Ze prijst haar vriend Sander, die als getrainde zeiler op alle scenario's was voorbereid. Dus ook hierop. "Qua weer was er niet zoveel aan de hand. We hadden windkracht vier of vijf, dat moet zo'n schip aankunnen", vertelt Yvette. Nagaan wat dan wel het euvel is, is niet mogelijk. Want de mast hebben ze moeten achterlaten op de bodem van de oceaan.

Hotsend en klotsend

Met een provisorisch gemaakte mast hebben ze de weg vervolgd. Sturen lukt wel, maar alle stabiliteit is door het verdwijnen van de mast uit de boot. Het betekent dat ze het resterende stuk - zo'n 2.000 mijl (3.600 kilometer) - al hotsend en klotsend hebben vervolgd. "Het was vreselijk, we slingerden alle kanten op. We hadden wel een spinnakerboom als zeil opgezet, maar dat is een tandenstoker vergeleken met de mast die we hadden. Gelukkig was de romp wel stevig en zijn we nooit in levensgevaar geweest." Er is wel een motor aan boord als back-up, maar die is niet geschikt om lange stukken over de oceaan te varen.

Voor Yvette is de periode lastiger dan voor Sander. "Ik had er veel moeite mee en raakte in paniek. Dacht dat alles misging." Gelukkig voor de twee staan ze er niet helemaal alleen voor. Via e-mail hebben ze contact met boten die in de buurt zijn. Eten en drinken hebben ze genoeg, maar diesel voor de motor is altijd welkom. "En ze hebben in een tasje spullen voor slaapmedicatie gebracht." Omdat het schommelen dusdanig erg is dat de boten elkaar kunnen raken, moeten de spullen via een lange lijn overgedragen worden. "Zo hebben we dat een keer of vier gedaan. Wel fijn dat we wat mensen konden spreken via de marifoon en dat we actie hadden naast het dobberen."