Spelregels op vrijmarkt Emmen: 'Weer plek voor leuke kleedjes en zolderopruimingen'

Vorig jaar ontstond ruzie op de vrijmarkt. Charaya van Elderen wilde demonstraties geven voor haar dansschool in de Hoofdstraat in Emmen. Ze wilde 's middags de plek voor haar school afzetten, zodat ze 's avonds een kraam kon huren. "Maar helaas stonden er al allemaal kramen 's ochtendsvroeg. Daar had ik niet op gerekend." En dus ontstond ruzie.Als het aan de gemeente Emmen en marktorganisatie ligt, gaat dat dit jaar niet gebeuren. "We hebben voor dit jaar spelregels ontwikkeld", vertelt centrummanager Laurens Meijer. "Zo willen we voorkomen dat een grote groep handelaren het centrum al vroeg bezetten, waardoor er geen plek meer is voor de leuke kleedjes en de zolderopruimingen."De organisatie hoopt op die manier mensen weer te stimuleren naar het centrum te komen om hun spulletjes te verkopen. "We merkten vorig jaar dat frustratie ontstond omdat mensen geen plekje meer konden krijgen omdat ze zagen dat professionele handelaren al klaar stonden", vertelt de centrummanager. "Ik snap ook wel dat het frustrerend kan zijn."De spelregels staan op papier. "Iedereen weet zo waar hij aan toe is", vertelt Meijer. "We hebben een plattegrond gemaakt. Daar staat op aangegeven waar de commerciële markt zich kan vestigen en waar de mensen zich kunnen nestelen met hun eigen kleedjes. Zo kunnen we de gebieden meer afkaderen."