Frits Kappers schreef een boek over het NSB-verleden van zijn ouders

Bevrijd. Zo voelt schrijver Frits Kappers zich na het uitkomen van zijn autobiografische roman In de schaduw van fout. In het boek rekent de Hoogevener af met het NSB-verleden van zijn ouders. "Het is nooit helemaal klaar, maar ik heb er geen last meer van", zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Kappers moest van ver komen, want zeker de helft van z'n leven heeft hij last gehad van dat verleden. Zijn ouders kwamen uit Winterswijk en waren lid van de NSB. 'Fout in de oorlog' dus. Aanvankelijk had Kappers daar geen idee van. Toen hij 10 jaar was, vertelde zijn moeder het. Vader was toen al enkele jaren overleden.

Moeder had geen spijt

"Mijn moeder vond dat ik het van haar moest horen, niet van een ander", vertelt Kappers. "Ze vertelde geen onwaarheden, want ik heb alles kunnen herleiden in de dossiers in het Nationaal Archief." Waar zijn vader na de oorlog inzag dat hij een verkeerde keuze had gemaakt, gold dat niet voor zijn moeder. "Ze bleef volhouden dat de Duitsers hebben voorkomen dat we door de Engelsen zouden zijn bezet. Dat was het praatje binnen de NSB, daar werden de Duitsers als bevrijders gezien."

Kappers herinnert zich nog goed dat hij vol ongeloof zat, nadat zijn moeder het nieuws vertelde. "Ik had meteen een loyaliteitsconflict", weet hij nog. "Op school hoorde ik kinderen zeggen dat ze NSB'ers hadden moeten ophangen. Maar als dat was gebeurd, was ik er niet geweest."