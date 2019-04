Column: kiloknaller voor de bij en vlinder

"Op een warme nazomerdag trof ik een prachtige witte bloem aan tussen overig eetbaar groen. Een vergeten pootuitje was doorgeschoten en stond nu in bloei. Erop zat een dagpauwoog en wel vijf honingbijen. Eigenlijk niet vreemd, in het voorjaar gonst het ook van de hommels rond de bloeiende bieslook in het kruidenhoekje.Prei, geen groente voor de beginnende moestuinder, zo bleek bij mij. Maar wat er gebeurde toen ik de sprietjes een seizoen negeerde? Prachtige oudroze bloemen die zeker drie weken op de vaas in de vensterbank hebben gestaan. Eén rijtje prei ben ik dus vorig jaar wederom 'vergeten'. Ik zal ze straks gaan uitplanten in de border.Veel tuinliefhebbers kennen ze. Sieruien, bloembollen die we in het najaar kopen in de tuinwinkel om in de grond te stoppen. Het jaar erop genieten we van de diverse lange stengels waar bovenop een (meestal) paarse of witte, kleine of grote bol vol piepkleine bloemetjes pronkt.Sieruien, met de Latijnse naam Allium. Die Allium’s zijn een grote familie. De sieruien dus, maar ook de gewone uien, de bieslook en de prei. Allemaal bloeien ze prachtig!Bloemen bloeien als lokkertje, insecten zoals bijen en vlinders halen er hun broodnodige nectar en stuifmeel en zorgen zo voor de voor de zaadvorming van de plant door bestuiving.Ik heb vorig jaar geen sieruien gekocht. Te laat, ik kon geen biologische meer vinden. Begin maart lagen in de buurtsuper uien in de aanbieding, Een heel netje voor maar negentig cent. Met mijn ui-ervaring in het achterhoofd dacht ik even een kleintje Keukenhof te creëren. Vol goede moed ben ik gaan poten. Een netje niet-bio, Stom! Zeker gezien het doel waar ik ze voor wil planten. Daar ben ik dus van teruggekomen, om even later nog een flink aantal biologische uien te poten. En toen…Plan A: Ik weet het, het is nog vroeg in het tuinseizoen, maar ik ben niet tevreden. De grond is veel te droog, ondanks bemoediging is de ui nog een kale, droge ui. Dus:Plan B : Ik geef ze een zetje en als test mogen twee uien chillen in een borrelglaasje met een bodempje water. En ja hoor, in no-time verschijnen de eerste witte worteltjes onder en ontspruit er bovenop een groen puntje. Ik krijg onmiddellijk het nostalgische gevoel van de hyacint-bol die vroeger thuis werd ‘uitgebroed’ in zo’n speciaal vaasje dat toevallig nog als erfstukje bij ons in de kast staat.Meerdere uien staan hier nu dus op water. En als ze op krachten zijn gaan ze opnieuw de tuin in. Als onderdeel van het beplantingsplan, omdat ze prachtig bloeien, een paar als snijbloem aangezien ik ook in huis een bloemetje waardeer, maar vooral een aantal als budget bijen- en vlindervoer.De eetbare bio-ui als ‘kiloknaller’. Het zal de bij een worst wezen."