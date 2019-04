Maan, Famke Louise en Mooi Wark op het TT-festival

De grootste kritiek vorig jaar was dat een grote hoofdact miste. Het festival trok toen ook minder bezoekers dan de jaren ervoor. "We hebben daar dit jaar rekening mee proberen te houden", zegt projectleider van het festival Sander ten Bosch. Hij hoopt dit jaar veertigduizend bezoekers meer te trekken met het festival dan vorig jaar.De succesvolle metalband Blackbriar uit Assen opent de donderdagavond. Traditiegetrouw spelen de mannen van Mooi Wark later die avond ook op het podium. Iets dat wethouder Roald Leemrijse wel kan waarderen. "Ik sta dan gewoon mee te hossen."Op het hoofdpodium op het Koopmansplein zijn vooral veel tributebands te vinden. "Niet eerder waren er zoveel", aldus projectleider Ten Bosch. Zo wordt er een ode gebracht aan AC/DC, ABBA, Johnny Cash, The Stones en Metallica.Op de Doevenkamp staan dit jaar een aantal Top 40-acts, zoals Maan, Famke Louise, Yung Felix en Tony Junior. "Ik heb Famke Louise even opgezocht op YouTube", zegt wethouder Leemrijse. "Tjonge, dat is wel razend populair."Maan en Famke Louise zijn op tijd in de avond gepland. Beiden spelen (op verschillende dagen) om tien uur 's avonds. "Zo proberen we al wat vroeger publiek te trekken naar de Doevenkamp", aldus organisator Ten Bosch. Hij is niet bang dat het te vol wordt op die locatie. "Er is ruimte voor achtduizend man, dat moet voldoende zijn. En anders nemen we maatregelen."De dames treden overigens allebei een halfuur op. "Dat heeft met het budget te maken", volgens Ten Bosch. "Het gaat om serieus geld. Voor zo'n bedrag koop ik een autootje."Op De Markt en de Jan Fabriciusstraat komen - naast rock - vooral veel bluesbands. De cast van de theatervoorstelling Jumping Jack zal op vrijdagavond optreden. Ook Erwin Java treedt die avond op met z'n band. Naast een ode aan Jack Middelburg wordt in de TT laan (Torenlaan) een ode gebracht aan Egbert Streuer.Het festival begint dit jaar op de donderdag, in plaats van op de woensdag. Sinds de TT-races op zondag zijn, is de belangstelling voor vier avonden feest in de binnenstad teruggelopen.Welke artiesten op het podium van RadioNL staan is nog niet bekend.