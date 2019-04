FC Emmen ook volgend seizoen op kunstgras

In onze begroting kunnen we het bedrag voor aanschaf van een 'gewone' grasmat niet missen. Ronald Lubbers, voorzitter en interim-directeur FC Emmen

FC Emmen interim-directeur Lubbers is weliswaar groot voorstander van gewoon gras, maar laat weten dat de mogelijkheden volgend seizoen verder worden bekeken. Bovendien komt er ook pas in het seizoen 2020/2021 een compensatieregeling van 350.000 euro (uit het potje van de Europese inkomsten van Nederlandse clubs in de Champions League of Europa League)."De kosten met alles erop en eraan, waarbij je ook moet denken aan de verwarming onder het veld, liggen dichtbij een miljoen. In onze begroting kunnen we zo'n bedrag simpelweg niet missen", aldus Lubbers, die daarmee voornamelijk doelt op het spelersbudget wat daar onherroepelijk onder te lijden heeft. "Maar hopelijk is komend seizoen het laatste seizoen dat we op kunstgras spelen."